Tunisie: Gestion durable des eaux pluviales - Les solutions à notre portée

Les conditions météorologiques récentes ont été favorables, permettant aux barrages d'atteindre un taux de remplissage de 33 % à court terme, avec l'espoir de dépasser les 40 à 45 %.

Pour optimiser cette ressource précieuse, il faut redoubler d'efforts et une gestion plus efficace s'impose, notamment, en mettant à disposition des outils adaptés pour une meilleure utilisation de l'eau, que ce soit dans les foyers par l'incitation à l'installation de réducteurs de débit sur les robinets et les douches pour limiter la consommation d'eau, ou des chasses d'eau à double flux qui permettent de choisir entre une petite ou une grande quantité d'eau selon les besoins.

De plus, des systèmes de récupération des eaux de pluie peuvent être utilisés pour arroser les plantes ou nettoyer les surfaces, ainsi que des capteurs de fuite qui détectent les fuites d'eau et alertent les habitants pour éviter le gaspillage.

Idem pour les établissements administratifs, on pourrait envisager l'installation de robinetteries intelligentes avec détecteurs de mouvement pour limiter le gaspillage, et des systèmes de recyclage des eaux usées pour réutiliser l'eau dans les sanitaires ou pour l'arrosage. Il serait également utile de lancer des campagnes et d'installer des panneaux de sensibilisation pour encourager une consommation responsable.

Quant aux exploitations agricoles, la généralisation de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte permet de réduire les pertes d'eau en apportant directement l'eau aux racines des plantes.

L'installation de capteurs d'humidité du sol permet, aussi, d'irriguer uniquement lorsque c'est nécessaire, et l'utilisation de serres économes en eau réduit l'évaporation et optimise l'arrosage. Enfin, l'encouragement d'installer des bassins, à savoir des fesquias qu'elles soient dans les domiciles ou les établissements, favorise la récupération et le stockage des eaux de pluie pour des besoins de ménage ou pour l'irrigation. Ces solutions durables doivent être prises en compte pour contribuer à une gestion efficace de l'eau.