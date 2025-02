Congo-Kinshasa: Soldats jugés pour viols et meurtres - L'autre face hideuse de l'armée congolaise

L'armée congolaise fait encore parler d'elle. Et comme très souvent, pas en bien. En effet, des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et plusieurs de leurs supplétifs Wazalendo, sont accusés d'avoir commis des exactions brutales contre des civils dans la zone de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu.

Alors qu'ils devraient être sur le champ de bataille pour en découdre avec les rebelles du M23 et leurs soutiens rwandais, 84 militaires congolais et leurs supplétifs issus de plusieurs unités, étaient plutôt à la barre du tribunal militaire de Bukavu dans le cadre d'une procédure en flagrance. En fait, ces soldats sont accusés, entre autres, de meurtres, de viols, de pillages, de révolte, de dissipation de minutions, de fuite devant l'ennemi. Certains des faits, selon plusieurs sources, remontent à un week-end de violence, les 7 et 8 février précisément, et se sont déroulés dans les localités de Kabare et Kalehe.

Il faut espérer que ce procès permettra de situer toutes les responsabilités

Ainsi donc, pendant que les dirigeants de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et ceux de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se démenaient comme de beaux diables au cours du sommet conjoint à Dar-es-Salem en Tanzanie, pour trouver une solution négociée à la crise qui frappe l'Est de la RDC, ces militaires censés défendre les populations de ces localités déjà angoissées par l'avancée des rebelles du M23, se sont plutôt transformés en bourreaux, violant plusieurs femmes et tuant au moins 12 personnes. En voilà des comportements indignes qui n'honorent pas le militaire dont le sacerdoce est la défense du territoire et la protection des civils.

En fait, ces exactions viennent montrer l'autre face hideuse d'une armée qui a déjà mal à sa réputation. Bien que les avocats de la défense tentent de tempérer les choses en indiquant que leurs clients ont été abandonnés à leur sort par leurs supérieurs hiérarchiques, passant des jours voire des semaines au front sans manger, rien ne saurait justifier ces crimes qui leur sont reprochés.

D'ailleurs, on serait bien curieux de savoir comment quelqu'un qui a faim après avoie passé des jours entiers sans manger, peut-il avoir la force de commettre des actes de viols et de tueries. En somme, des actes très graves. Cela dit, il faut saluer la tenue effective de ce procès et féliciter les autorités congolaises de la région pour la célérité dont elles ont fait montre dans ce dossier ; elles qui avaient promis de sévir contre les soldats fautifs. Il faut également espérer que ce procès permettra de situer toutes les responsabilités et servira surtout d'exemple à tous ces violeurs qui se laissent emporter par leurs pulsions sexuelles.

Car, faut-il le rappeler, même en temps de guerre, il y a toujours une ligne rouge à ne pas franchir. De toute évidence, ces actes de violences traduisent le niveau de détresse des populations de ces zones terrifiantes de la RDC qui sont exposées à toutes sortes de périls du fait de l'insécurité qui s'est installée dans ce pays-continent depuis des années. Une insécurité qui, faut-il le relever, est intrinsèquement liée aux immenses richesses de ce géant d'Afrique au pied d'argile qui fait l'objet de convoitises par les prédateurs de tout acabit qui veulent, de façon éhontée, faire main basse sur les immenses richesses du pays de Patrice Lumumba.

L'armée congolaise gagnerait à redorer son blason vis-à-vis d'une population désabusée

En tout cas, ce procès qui s'est ouvert devant le tribunal militaire de Bukavu est, en réalité, celui de toute l'armée congolaise qui gagnerait à faire sa mue et à redorer son blason vis-à-vis d'une population désabusée qui se demande si elle peut encore faire confiance à son armée. Toujours est-il que la marche spontanée des ressortissants de plusieurs villages de Kabare vivant à Bukavu qui se sont rendus au gouvernorat du Sud-Kivu pour faire part de leur indignation, est symptomatique de la colère d'une population qui ne comprend pas pourquoi les militaires qui devraient les protéger, sont ceux-là mêmes qui sont les acteurs de leur insécurité.

Autant le dire. Ce n'est pas bon signe que ce soient des soldats de l'armée congolaise qui se rendent coupables de telles exactions. C'est dire si le président Félix Tshisékédi est mal barré ; lui qui est confronté à une horde de rebelles qui ont juré de faire tomber Kinshasa. En effet, comment peut-il espérer gagner une guerre s'il dispose d'une armée plus prompte à bander les couilles, pardon, les muscles devant de pauvres populations innocentes, qu'à faire la guerre à des rebelles qui avancent la fleur au fusil ? Ce n'est donc pas étonnant qu'un groupuscule de rebelles, fussent-ils soutenus par un parrain qui semble défier la communauté internationale, fassent ce pied de nez à une armée souveraine d'un aussi vaste pays.