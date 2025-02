Ile Maurice: Quelles perspectives sous l'ère Starmer ?

Dans un texte publié par Derrick Wyatt sur le blog de la London School of Economics et intitulé «Que devrait faire Starmer à propos des îles Chagos ?», l'auteur examine la situation complexe entourant l'archipel des Chagos et propose des recommandations au Premier ministre (PM) britannique, sir Keir Starmer.

L'auteur commence par faire l'historique des îles Chagos. Il explique qu'elles faisaient partie de la colonie britannique de Maurice jusqu'en 1965, date à laquelle elles ont été séparées pour former le Territoire britannique de l'océan Indien (BIOT). Cette décision visait à établir une base militaire américaine sur Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel. Maurice a obtenu son indépendance en 1968.

Depuis, Diego Garcia demeure d'une importance stratégique cruciale pour les États-Unis et leurs alliés, notamment face à l'affirmation croissante de la Chine dans l'océan Indien. Sous la pression internationale, les gouvernements britanniques de Rishi Sunak, puis de Keir Starmer, ont entamé des négociations pour transférer la souveraineté des îles Chagos à Maurice, tout en prévoyant un bail de 99 ans pour Diego Garcia au profit du Royaume-Uni.

Puis, en octobre 2024, un accord politique a été annoncé entre le RoyaumeUni et Maurice, avec le soutien du président américain Joe Biden et de l'Inde. Cependant, après un changement de gouvernement à Maurice en novembre 2024, les négociations ont repris en décembre, Maurice cherchant à augmenter le loyer de la base de Diego Garcia. Un règlement de neuf milliards de livres sterling sur 99 ans a été rapporté, bien que les détails n'aient pas été publiés. Avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, une opposition à ce transfert a émergé parmi les alliés de Trump et certains politiciens britanniques.

En réponse, le PM britannique a suspendu la finalisation de l'accord, en attendant la position de la nouvelle administration américaine. À noter que de nombreux alliés du Royaume-Uni reconnaissent l'importance stratégique de Diego Garcia, mais ne soutiennent pas la revendication juridique britannique sur les îles Chagos. En 2019, la Cour internationale de justice avait conseillé au Royaume-Uni de mettre fin à son administration de l'archipel, une position soutenue par de nombreux gouvernements.

Venant aux solutions, Derrick suggère que le PM Starmer devrait inclure les États-Unis dans les futures négociations avec Maurice concernant le transfert de souveraineté des îles Chagos. Cette approche montrerait l'engagement du Royaume-Uni envers son alliance avec les États-Unis et répondrait aux préoccupations américaines concernant l'accord. L'article souligne la nécessité d'un équilibre délicat entre le respect du droit international et les réalités géopolitiques, mettant en avant l'importance d'une collaboration diplomatique entre le RoyaumeUni, les États-Unis et Maurice pour parvenir à une résolution mutuellement bénéfique.