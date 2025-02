Tunisie: Investissement et énergie - Le pays accélère son ancrage en Afrique

Le secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a rencontré, mardi 11 février 2025, au siège du ministère, Anis Jaziri, président du Conseil d'affaires tuniso-africain. La réunion s'est tenue en présence de Fethi Hanchi, directeur général de l'Agence de maîtrise de l'énergie, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et les pays africains, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables. L'accent a également été mis sur la préparation de la huitième édition du Forum international du financement de l'investissement et du commerce en Afrique, prévue les 6 et 7 mai prochains à Tunis.

Wael Chouchane a souligné l'importance de cet événement, qui reflète les efforts déployés pour renforcer la position de la Tunisie sur la scène économique africaine. Il a mis en avant son rôle dans l'accompagnement des entreprises tunisiennes et l'accélération de leur accès au marché africain, un levier essentiel pour favoriser l'intégration économique.

Le secrétaire d'État a salué l'action du Conseil d'affaires tuniso-africain dans la promotion des compétences et expertises tunisiennes à l'échelle continentale, citant en exemple la Société tunisienne d'électricité et de gaz internationale. Il a également réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir les initiatives visant à explorer de nouvelles opportunités de partenariat avec les pays africains, en mettant en avant le climat des affaires et les opportunités d'investissement en Tunisie.

De son côté, Anis Jaziri a présenté les grandes lignes de la huitième édition du forum, qui devrait rassembler un large éventail de participants issus de plusieurs pays africains, européens et asiatiques.

À noter que le Conseil d'affaires tuniso-africain est une organisation non gouvernementale fondée en 2015. Il oeuvre à rapprocher les économies africaines, à renforcer la coopération Sud-Sud, à encourager l'investissement dans plusieurs pays et à promouvoir l'échange d'expertises et la concrétisation de partenariats stratégiques.