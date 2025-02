Ghana: La société ghanéenne Affinity Africa lève 8 millions de dollars pour développer la banque numérique

La fintech ghanéenne Affinity Africa a levé 8 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer ses services bancaires numériques.

La fintech ghanéenne Affinity Africa a levé 8 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer ses services bancaires numériques, ciblant les particuliers et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Contrairement aux fournisseurs d'argent mobile, Affinity propose des services bancaires complets, notamment l'épargne, les prêts, les paiements et les investissements.

Fondée par Tarek Mouganie, un ancien banquier d'affaires, Affinity a accueilli 50 000 clients depuis son lancement en octobre dernier. 65 % de ses utilisateurs n'avaient jamais eu accès à des services bancaires formels auparavant, et 60 % sont des femmes travaillant dans le secteur informel. La société a déboursé 15 millions de dollars en prêts, avec des revenus mensuels en hausse de 37 % et un taux de prêts non productifs (PNP) de 3 %.

Affinity Africa associe la banque numérique à un réseau d'agents hors ligne, ce qui a favorisé l'adoption de la solution. 55 % des clients acquis par les agents sont passés à l'application, ce qui témoigne d'une culture numérique croissante. Affinity vise à étendre son modèle hybride, en utilisant des agents pour l'intégration tout en poussant les clients vers l'adoption complète de la banque numérique.

Points clés à retenir

Les réglementations bancaires strictes du Ghana rendent plus difficile l'entrée des startups fintech sur le marché. Affinity a obtenu une licence d'épargne et de prêt, la première accordée depuis plus de dix ans, ce qui lui permet de proposer des produits de crédit. Les prêts génèrent 90 % des revenus d'Affinity, le reste provenant des frais sur les transactions telles que les paiements de services publics et d'Internet.

La fintech a enregistré une croissance de 54 % des dépôts d'un mois sur l'autre, principalement grâce aux recharges d'argent mobile. Le tour de table de 8 millions de dollars a été mené par Grazia Equity (Allemagne) et BACKED VC (Londres), qui ont ainsi réalisé leur premier investissement en Afrique. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International et Attijariwafa Ventures.