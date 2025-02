Afrique: Raenest obtient $11M pour développer les paiements transfrontaliers pour les Africains

La fintech Raenest, basée à Lagos, a obtenu un financement de série A de 11 millions de dollars, mené par QED Investors.

La fintech Raenest, basée à Lagos, a obtenu un financement de série A de 11 millions de dollars, mené par QED Investors, afin d'étendre ses services de paiement transfrontaliers pour les travailleurs indépendants et les entreprises à travers l'Afrique.

La startup, lancée en 2022, propose des comptes virtuels en dollars, livres sterling et euros, des portefeuilles multidevises et des solutions de transferts de fonds internationaux. Depuis son lancement, la plateforme a traité plus d'un milliard de dollars de paiements, avec une croissance de 160 % en deux ans.

Raenest a d'abord démarré en tant qu'Employer of Record (EOR), mais a pivoté pour se concentrer sur la résolution des problèmes de paiement pour les freelances et les entreprises. Son produit Geegpay a attiré 700 000 utilisateurs, tandis que plus de 300 entreprises utilisent Raenest pour leurs transactions internationales.

La double orientation de Raenest vers les particuliers et les entreprises la différencie de concurrents tels qu'Afriex et Grey, qui desservent principalement un seul segment. La fintech opère au Nigéria avec une licence de transfert d'argent et prévoit de s'étendre en Égypte, au Ghana, au Kenya et aux États-Unis.

Les investisseurs de ce tour de table comprennent Norrsken22, Ventures Platform, P1 Ventures et Seedstars, ce qui témoigne d'une grande confiance dans le secteur de la fintech en Afrique. Raenest consolide également Geegpay et Raenest for Business sous une seule marque, se positionnant comme une plateforme financière complète pour les Africains qui gagnent de l'argent, épargnent et effectuent des transactions à l'échelle mondiale.