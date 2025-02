Tunisie: Ons Jabeur au Qatar Open - «Je vais tout donner pour atteindre les quarts »

La joueuse tunisienne Ons Jabeur a exprimé sa satisfaction après sa victoire contre la Chinoise Qinwen Zheng, huitième mondiale, et sa qualification pour le troisième tour du Qatar Open de tennis.

Dans une déclaration exclusive à l'Agence de presse qatarienne (QNA), Jabeur a souligné qu'elle avait affronté une joueuse du top 10 mondial et réussi à renverser la situation après avoir perdu la première manche. Grâce à une performance maîtrisée, elle s'est imposée 6-2, prenant progressivement le contrôle du match.

Elle a ajouté qu'elle avait abordé la deuxième manche avec agressivité et concentration, exploitant les points faibles de son adversaire et l'empêchant de développer son jeu. Cette stratégie lui a permis de remporter la manche 6-2 et d'éliminer Qinwen Zheng, championne olympique en titre.

Jabeur a expliqué que cette victoire était une source de motivation avant son duel contre l'Américaine Sofia Kenin au troisième tour. Consciente de la difficulté du match à venir, elle a souligné l'importance du soutien du public arabe et des spectateurs du tournoi, affirmant qu'elle ferait tout pour décrocher une place en quart de finale.

Interrogée sur la possibilité d'atteindre la finale du Qatar Open et de remporter son premier titre à Doha, la joueuse, qui compte déjà cinq trophées sur le circuit WTA, a exprimé son ambition tout en insistant sur l'importance d'aborder chaque match avec sérieux et concentration. Son objectif est de progresser étape par étape et de ravir ses supporters.

Concernant le tournoi, la finaliste de Wimbledon et de l'US Open a rappelé que le Qatar Open était une compétition majeure du circuit WTA et occupait une place spéciale dans sa carrière, puisqu'il avait marqué ses débuts sur la scène professionnelle. Bien qu'elle vise le titre, elle reconnaît la difficulté du tournoi, qui réunit chaque année l'élite du tennis féminin.