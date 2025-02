Afrique Centrale: Préservons les grands lacs

opinion

Le temps est venu de sortir définitivement du double discours diplomatique, notamment en France et dans les principales capitales occidentales, afin de poursuivre le pouvoir de Kigali et ses alliés du M23 pour tous les crimes contre l'humanité et de guerre perpétrés dans le cadre de leur occupation illégale d'une partie de la République Démocratique du Congo (RDC).

Africains, Nous avons un devoir de cohérence

Nous ne pouvons pas avoir soutenu la guerre d'invasion menée par Poutine en Ukraine, puis condamner celle que mène Kagame en République Démocratique du Congo pour y faire définitivement main basse sur ses ressources du sous-sol (et non pour protéger comme il le prétend la minorité Tutsi de RDC).

L'actualité a le don de savoir nous confronter à nos incohérences et exige désormais un minimum de cohérence chez tous ces pseudo géo- stratèges dits panafricanistes acquis aux pouvoirs putschistes du Sahel. La défense de l'intégrité territoriale ne peut pas être à géométrie variable, en fonction de notre proximité idéologique et géographique.

Justement, la nécessité d'arrêter de parler en termes abstraits et idéologiques pour développer la capacité de comprendre la condition humaine universelle et de se frayer un chemin à travers les problèmes épineux de la colonialité aux côtés du capitalisme racial et de ses systèmes extractifs, et de ses implications sur l'intersectionnalité, rend ce conflit très compliqué.

Au fond, faisons appel à notre propre sens des responsabilités pour éviter les actes d'auto cannibalisation qui nous ont confinés dans les poubelles de l'histoire.

KAGAME et sa rébellion du M23 doivent être sévèrement sanctionnés

Cumulativement il revient directement à ces diplomaties, notamment des pays membres de l'Union européenne (freinées jusqu'ici par la France) d'adopter puis appliquer sévèrement des sanctions ciblées contre la dictature sanguinaire de Paul Kagame, à l'instar de celles prises contre le pouvoir de Vladimir Poutine à la suite de la guerre d'occupation menée par la Russie en Ukraine.

L'urgence humanitaire commande de sortir définitivement du double discours diplomatique particulièrement complaisant avec Kigali, si la communauté internationale veut effectivement (comme elle le clame) le retour de la paix en République Démocratique du Congo (RDC) avec une restitution de toute son intégrité territoriale.