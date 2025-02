Madagascar: Salon du Mariage et de la Réception - 58 stands à découvrir à Ankaditoha

Le Hall Expo Ankaditoha accueillera la 17e édition du Salon du mariage et de la réception à partir de demain. Pendant quatre jours, les visiteurs découvriront 58 stands d'exposition dédiés au mariage, proposant des services complets à partir de 9 millions d'ariary jusqu'à 50 millions d'ariary, ainsi que des idées pour l'organisation de la fête. Comme chaque année, l'objectif de Canal7 Events est de rassembler des prestataires de qualité venant de toute l'île, de présenter les dernières tendances en matière de mariage, et de rendre la journée des mariés exceptionnelle, inoubliable et unique.

Plus de 5 000 visiteurs sont attendus au Hall Expo, où ils seront émerveillés par des créateurs inspirés, des décorateurs d'exception, et des saveurs authentiques. Cet événement sera marqué par diverses animations telles que des défilés nuptiaux, un concours de « kabary » des fiançailles, et des prestations d'orchestres.

« Cet événement coïncide avec le 14 février, et des offres intéressantes seront proposées par les prestataires participants, avec des lots à gagner. Nous allons exposer tout ce qui tourne autour du mariage, et nous invitons tout le monde à venir », a noté Carine Ilandy, responsable communication. Les portes du Hall Expo seront ouvertes de 9 heures à 17 heures.