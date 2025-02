Madagascar: Inde - Des opérateurs économiques indiens en mission de prospection

Ils sont venus. Ils sont prêts à investir. Une délégation indienne, composée notamment de 13 chefs d'entreprises, est dans nos murs depuis hier, dans le cadre d'une mission de prospection.

Ces hommes d'affaires indiens, membres de la Confédération de l'industrie indienne (CII) sont immédiatement passés à l'acte en rencontrant de potentiels partenaires malgaches, lors d'une séance B2B qui s'est déroulée, hier au Radisson Blu Hotel.

Secteurs clés

Et les partenariats qui vont se nouer à l'issue de ces échanges ont toutes les chances d'être porteurs. Tout simplement parce que ces entreprises indiennes qui ont fait le déplacement opèrent dans des secteurs clés comme les technologies de l'information et de la communication, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l'agriculture, l'électricité et l'énergie, la fabrication, la logistique, le tourisme, le commerce... Comme l'a indiqué Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de la République fédérale de l'Inde à Madagascar, son pays affiche actuellement une détermination à renforcer les relations avec la Grande Ile.

Il a profité de cette occasion pour rappeler que le commerce bilatéral Inde-Madagascar a connu une croissance régulière ces dernières années, s'élevant à 423 millions de dollars US pour l'exercice 2023-2024. Les principales exportations de l'Inde vers Madagascar sont le riz, les produits pharmaceutiques, les textiles, le sucre, les machines, les véhicules, etc. tandis que les principales importations en provenance de Madagascar sont les clous de girofle, le graphite, le nickel, les huiles essentielles. Le diplomate indien a ajouté que cette mission est cruciale pour l'avenir de ces relations. « L'Inde est prête à partager son expérience et son expertise en matière de développement en fonction des besoins et des exigences de Madagascar », a-t-il déclaré.

Vaste expérience

Comme l'a indiqué le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, ce partenariat avec les grandes firmes indiennes arrive à point nommé en ce moment où les autorités nationales mettent en oeuvre tous les moyens pour le développement industriel du pays. En effet, dans le domaine des infrastructures par exemple, les entreprises indiennes possèdent une vaste expérience des modèles de partenariat public-privé (PPP), et sont ainsi bien placées pour soutenir le développement des infrastructures de Madagascar, y compris les projets d'aviation et d'électricité, en promouvant l'investissement indien par le biais de l'approche PPP.

Même topo dans le domaine de l'agriculture et industries agricoles, les investisseurs indiens peuvent offrir une expertise en matière de mécanisation, de transformation des aliments, d'emballage et de solutions de chaîne du froid pour réduire le gaspillage, améliorer la productivité agricole et améliorer les revenus agricoles à Madagascar. Les entreprises indiennes peuvent également accroître leurs investissements dans les secteurs des énergies conventionnelles et renouvelables de Madagascar.

Énergie et TIC

Comme les deux nations sont membres de l'Alliance solaire internationale, le déploiement de l'énergie solaire peut améliorer la sécurité et la durabilité énergétiques à Madagascar. Les TIC sont aussi appelées à devenir un secteur de concentration des partenariats entre secteurs privés indiens et malgaches. L'Inde offre un immense potentiel pour améliorer la connectivité numérique de Madagascar grâce à des technologies telles que l'IA, l'IoT et le big data.

Les entreprises informatiques et les startups indiennes peuvent soutenir la transformation numérique et l'alphabétisation Internet de Madagascar. Notons que le ministère de l'Industrialisation en du Commerce, représenté hier par son directeur de cabinet Dinah Razafindrakoto et l'EDBM représenté par sa directrice générale Josielle Rafidy vont appuyer la mise en oeuvre des partenariats issus des rencontres entre les opérateurs économiques malgaches et indiens.