Madagascar: Filariose lymphatique - Une lutte difficile

La filariose lymphatique fait partie des maladies tropicales négligées qui touche encore des milliers de Malgaches. La situation est telle qu'en 2002, un programme d'élimination de la Filariose Lymphatique (PELF) a été lancé par le ministère de la Santé publique. Des campagnes de distribution de masse de médicaments ont été menées dans plusieurs districts afin de traiter cette maladie (causée par des parasites). En 2020, plus de 12 millions de Malgaches ont bénéficié de ces campagnes, soutenues par le ministère de la Santé publique et divers partenaires techniques.

L'objectif est d'interrompre la transmission du parasite en atteignant au moins 65% de couverture dans les zones endémiques (OMS). Malgré ces efforts, seulement quatre districts ont réussi à stopper la transmission, illustrant les défis persistants dans l'atteinte des objectifs fixés pour 2030. En 2023, une campagne d'administration de masse de médicaments pour la prévention de la filariose lymphatique s'est déroulée dans 83 districts, bénéficiant à 15 324 583 personnes d'après les données publiées par les parties prenantes à la lutte.

Divergences

D'autres données plus récentes attestent par ailleurs que seuls les districts de Manakara, Mananjary et Vohipeno ont atteint l'arrêt de la transmission à Madagascar. Ce qui témoigne de la complexité de la lutte. En effet, plusieurs obstacles entravent ces efforts. L'hétérogénéité dans l'adhésion aux traitements et les différences géographiques dans l'accès aux soins compliquent la mise en oeuvre des DMM. De plus, des événements perturbateurs tels que les épidémies de peste et la pandémie de Covid-19 ont interrompu les campagnes entre 2016 et 2021, exacerbant les inégalités en matière de santé (Rapport National sur les MTN). Le manque de financement et l'insuffisance des infrastructures sanitaires dans les zones rurales limitent également l'efficacité des programmes.