Madagascar: Trail d'Ibity/9e édition - Des améliorations dans l'organisation en vue !

Parcours retravaillés, points de ravitaillement améliorés et innovations marqueront la 9e édition du Trail d'Ibity, prévue pour le dimanche 6 avril sur le site du partenaire historique et sponsor de coeur : Alpha Ciment. Les remarques de l'an dernier ont été prises en compte et, cette année, l'équipe organisatrice garantit une expérience encore plus fluide et agréable pour les 2 000 coureurs attendus. De plus, afin d'enrichir l'expérience des participants, les équipes techniques chargées des ravitaillements sur le parcours seront renforcées, selon un communiqué officiel. En effet, le Trail d'Ibity innove dans ses épreuves, désormais proposées sur des distances de 3 km, 15 km et 31 km. Mamie Andrianirina remettra son titre en jeu lors de la course reine.

Vocation essentielle

Les parcours serpentent à travers un cadre exceptionnel, riche en biodiversité et abritant des centaines d'espèces de faune et de flore protégées, dont plusieurs sont endémiques à Madagascar. Les participants auront l'opportunité d'admirer des paysages à couper le souffle tout en explorant le mont Ibity, véritable joyau de la commune rurale, situé à seulement 25 km au Sud d'Antsirabe.

Cet événement sportif vise à lever des fonds au bénéfice des enfants souffrant de malnutrition chronique, pris en charge par la Maison de la Nutrition d'Ibity. Le Trail d'Ibity n'est pas seulement une course, c'est une véritable célébration de la passion, du sport et de la découverte touristique. Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir du 17 février via un lien dédié, garantissant ainsi une gestion fluide et efficace des participants.