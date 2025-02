Madagascar: 50e anniversaire ESPA - Un tournoi sportif et une conférence à l'honneur

L'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo clôture son 50e anniversaire avec des événements sportifs et une conférence à Vontovorona.

L'ESPA a marqué la fin de son 50e anniversaire, en organisant un tournoi inter-établissement qui s'est déroulé les 10 et 11 février à Ankatso. Cet événement sportif a réuni des étudiants de plusieurs établissements, avec à l'affiche un tournoi de football à 7 et un concours de pétanque en triplette. Neuf équipes se sont affrontées lors du tournoi de football à 7, où l'AGRO a triomphé. Après un match nul (0-0) à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes finalistes, l'AGRO et l'EGS 1, ont dû se départager par une séance de tirs au but. L'AGRO a remporté la victoire avec un score de 2-1. Par ailleurs, un tirage au sort a permis à Polytechnique 1 de remporter un ballon.

Dans le domaine de la pétanque qui a réuni un total de 13 équipes, le tournoi a vu la Faculté des Lettres s'imposer face à l'équipe de la Présidence, avec un score serré de 13-12. Le tournoi, bien plus qu'une simple compétition, a été l'occasion pour les étudiants de partager un moment de convivialité et de solidarité, tout en incarnant les valeurs du fair-play que l'ESPA cherche à promouvoir. Le Professeur Rijalalaina Rakotosaona, directeur de l'ESPA, a souligné l'importance de ces événements dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'école : « L'objectif est de réunir les étudiants autour du sport, de travailler ensemble dans un esprit de solidarité et de fair-play. Nous avons voulu ouvrir cet événement aux autres établissements à travers ces matchs amicaux ».

Conférence

Mais la fête ne s'arrête pas là : demain, à Vontovorona, l'ESPA organisera la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle salle de thèse, un événement phare du 50e anniversaire de l'école. En outre, une conférence intitulée « Connecté amin'ilay Nosy ve ianao ? » se tiendra à l'AMPHI 1 de Vontovorona. Laquelle sera animée par des intervenants de renom, tels que Dama Mahaleo, sociologue et docteur honoris causa de l'Université d'Antananarivo, ainsi que le professeur Henri Randrianasolonjanahary, enseignant-chercheur à l'IST d'Ambositra. Les étudiants auront également l'opportunité de participer à un « Squid Game », une activité ludique très attendue. La cérémonie officielle de clôture du 50e anniversaire de l'ESPA se déroule le lendemain, promettant encore plus de moments forts.