Madagascar: 'Les secrets du silence » de Holly Sue - Ou comment se relever des violences subies dans son enfance

Les secrets du silence, est un livre poignant écrit par une Malgache établie en France. Il aborde des sujets délicats et d'actualité à Madagascar.

Il s'agit d'un vibrant témoignage de ce que son auteure, Holly Sue, a vécu. L'inceste, l'alcool, la drogue, l'argent, la violence, l'amour, la foi y sont évoqués.

« Si j'ai choisi de témoigner, c'est pour offrir un peu de lumière et raviver l'espoir chez ceux qui en ont besoin », explique-t-elle à propos de ce livre de 440 pages qui pourrait se lire d'une traite.

Elle a mis une quinzaine d'années avant d'oser parler des violences qu'elle a subies et cela était encore très pénible pour elle à l'époque. Et il lui a fallu une quinzaine d'années de plus pour pouvoir le coucher sur papier. Mais l'auteure précise que ce livre l'a complètement aidée à se remettre sur pied, alors qu'elle était encore à 75% de son processus de guérison quand elle a commencé à l'écrire.

« J'ai écrit ce livre pour mes enfants qui ne sont pas encore au courant, mais je leur ferai lire quand ils atteindront leur majorité », ajoute-t-elle.

Son histoire marquée par une enfance où s'entremêlent violences sous toutes ses formes, phénomènes paranormaux mais également des instants de joie, bouleversera sûrement le lecteur.

Elle aimerait à travers ce livre protéger tous les enfants du monde des agressions et violences, dont l'inceste. Mais l'auteure souhaite aussi changer le regard des gens sur les victimes de violence, les amener à se mettre à la place des enfants qui subissent ces horreurs. Elle a remarqué en effet l'acharnement d'une partie de l'opinion publique à juger les victimes d'inceste ou de viol, les rendant même responsables des agressions et violences qu'elles subissent. Cela rend difficile voire impossible tout processus de guérison pour ces victimes qui voient leur avenir complètement détruit.

A travers son témoignage, elle souhaite inciter les mères de famille et les familles à toujours protéger les enfants victimes, même si cela signifie lever un voile de déshonneur sur leur vie privée. Mais ce qu'elle aimerait surtout c'est que les victimes de violences et d'agressions osent dénoncer ces violences et leur démontrer qu'il est possible de se relever, comme c'est le cas pour elle.

Hollie Sue ne souhaite tirer aucun profit de ce témoignage, c'est pour cela qu'elle met son ouvrage à la disposition de tous, gratuitement, en téléchargement libre sur le lien https://www.monbestseller.com/manuscrit/21462-les-secrets-du-silence

Les livres en version papier seront imprimés uniquement à la demande chez Hachette.