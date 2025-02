Madagascar: Andry Rajoelina à Dubaï - 350 millions USD de la BADEA pour financer 80 km sur l'autoroute Tana-Toamasina

Lors de sa première participation au Sommet mondial des gouvernements (WGS), le président Andry Rajoelina a obtenu la signature de plusieurs programmes d'envergure dont les projets Digital school et Coders initiative, ainsi que l'accord avec la Compagnie Emirates sur la liaison aérienne entre Antananarivo et Dubaï. Hier, à l'issue de la première journée du WGS 2025, c'est la réalisation de l'autoroute reliant Tana-Toamasina qui a été acquise.

En effet, à l'issue de la rencontre bilatérale avec le président de la BADEA, Dr Sidi Ould Tah, qui s'est tenue en marge de la cérémonie d'ouverture, il a été annoncé que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique va financer un tronçon de 80 km sur l'autoroute Tana-Toamasina. D'après les explications, un budget de 350 millions de dollars va être débloqué par la BADEA pour soutenir la première autoroute de Madagascar.

Un projet que le numéro Un de la BADEA qualifie de révolutionnaire. Tout en exprimant son soutien et son adhésion, Dr Sidi Ould Tah déclare qu'il fait confiance aux études d'impact environnemental et au tracé réalisés par l'Etat malgache et la Société SAMCRETE. Selon ses dires, la Banque arabe sera toujours aux côtés de Madagascar pour soutenir la réalisation des projets phares du régime. A noter aussi qu'outre cette autoroute, la BADEA finance aussi d'autres projets à Madagascar, pour ne citer que la Route du Soleil entre Soanierana Ivongo et Vahibe à hauteur de 76 millions USD.

D'ailleurs, durant cette rencontre, le président de la BADEA a aussi exprimé son soutien au processus de transformation énergétique à Madagascar, notamment pour les énergies renouvelables. Dès la semaine prochaine, le directeur des travaux auprès de la BADEA sera dépêché à Antananarivo pour mener les tractations en vue d'accélérer le décaissement des fonds mais aussi et surtout pour étudier les autres projets qui pourraient faire l'objet d'une coopération avec l'Etat malgache. Il convient toutefois de souligner que ce tronçon de 80 km financé par la BADEA représente la deuxième phase de l'autoroute Tana-Toamasina. La première phase dont les travaux sont en cours, mesurant également 80 km sera financée sur fonds propre de l'Etat malgache.

Solutions innovantes

« Façonner les gouvernements du futur ». Tel est le thème de cette 12e édition du World Gouvernements Summit. Le président Andry Rajoelina figure parmi les invités d'honneur de cet évènement. 28 Chefs d'Etat sont présents à Dubaï pour identifier des solutions innovantes aux défis mondiaux et inspirer la gouvernance de demain. Pendant deux jours, les participants vont mener des discussions sur six thématiques à savoir : gouvernance efficace et responsabilités, financement du futur et économie mondiale, transformation de la santé mondiale, climat, gestion des crises et villes résilientes, frontières émergentes et avenir, futur centré sur l'humain et renforcement des capacités.

En prenant la parole lors du forum d'échanges d'expériences entre gouvernements, le président Andry Rajoelina a souligné l'importance du leadership en tant que moteur fondamental du développement. Il a mis en avant deux secteurs clés du régime actuel, à savoir la transformation agricole et la transition énergétique. « Je me lance le défi de faire de Madagascar le grenier à riz du continent africain », a-t-il déclaré. Et de citer au passage la promotion du riz hybride, la mécanisation et la modernisation des pratiques agricoles. « Nous faisons ainsi de l'agriculture notre principal levier de transformation et de développement ». Dans le domaine de l'énergie, Andry Rajoelina a souligné l'importance des énergies renouvelables et a fait part de son ambition d'installer 1 000 MW d'électricité pour les quatre prochaines années. Pour y parvenir, il a évoqué la coopération stratégique avec les Emirats Arabes Unis et des investisseurs émiratis.