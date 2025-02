Gabon: Le Ministère de l'Économie Numérique accompagne le Centre Gabonais d'Innovation à Moanda

Dans le cadre du renforcement de l'écosystème numérique et de l'innovation au Gabon, une délégation composée de membres du cabinet du Ministère de l'Économie Numérique et des Nouvelles Technologies, et du Centre Gabonais d'Innovation (CGI) s'est rendu à Moanda du 2 au 4 février 2025 dans le cadre d'une mission.

Ladite mission avait pour objectif de présenter le CGI aux acteurs locaux, intégrer le FabLab de Moanda comme une extension du FabLab national et du Centre d'Acculturation Digitale (CAD), et préparer le déploiement opérationnel du Programme National d'Acculturation Digitale (PNAD) dans les établissements publics et privés.

Elle a également été l'occasion d'échanger avec les responsables de COMILOG afin d'explorer d'éventuelles partenariats autour du développement du numérique et de l'innovation technologique.

La démarche qui se veut concertée vise à créer un environnement propice à l'innovation, de favoriser la transformation digitale et d'accompagner les jeunes talents et entrepreneurs dans la conception de solutions adaptées aux marchés tant national qu'international.

Grâce à cette initiative, le FabLab de Moanda jouera un rôle clé dans la formation aux nouvelles technologies, la recherche et le développement, ainsi que l'entrepreneuriat numérique, renforçant ainsi la dynamique d'innovation au service du développement socio-économique du Gabon.