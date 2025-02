Angola: Mise en exergue du rôle des médias dans la construction de la société

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, a considéré, ce mardi, à Luanda, la communication sociale comme l'un des piliers de la construction d'une société plus juste, inclusive et prospère.

Lors de l'ouverture d'un séminaire sur les défis de la communication numérique et l'impact des nouvelles technologies, le ministre a précisé que c'était un domaine lié à la démocratie, car il favorise l'accès à l'information et renforce la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques

Selon le ministre, l'année 2025 constitue une phase importante, et qui invite chacun à réfléchir sur les acquis de l'indépendance de notre pays, les défis à relever, ainsi que les opportunités qui s'ouvrent en faveur du développement socio-économique du pays.

Dans ce contexte, Mário Oliveira a souligné que la communication sociale représente un changement du paradigme qui redéfinit les relations entre les citoyens, l'État et la société dans ses différents aspects.

« Par essence, elle doit être un canal de dialogue ouvert, où chaque voix a la possibilité d'être entendue et prise en compte, avec des idées pouvant contribuer à une société plurielle et stable où les principes fondamentaux de coexistence sociale et du respect des valeurs de citoyenneté doivent toujours être présents », a-t-il déclaré.

Pour le ministre Mário Oliveira, le gouvernement doit admettre la réalité technologique et l'utiliser comme un outil pour donner plus de pouvoir aux citoyens, contribuant ainsi au renforcement de la démocratie.

« Notre souci est d'avoir des médias qui non seulement informent, mais aussi éduquent, inspirent et unissent notre société et exaltent nos valeurs citoyennes.

« Cependant, il est souhaitable que cette transformation ne se fasse pas de manière aléatoire », a-t-il martelé.

A propos du séminaire, le ministre a estimé que les questions abordées vont permettre aux participants de réfléchir, surtout, sur l'importance des médias dans un monde en constante transformation, dont les expériences partagées et la vision sur l'avenir des médias seront d'une valeur inestimable.

Il a ensuite fait savoir que le séminaire s'était également penché sur les défis spécifiques auxquels l'Angola est confronté en matière de communication institutionnelle.

Dans ce cadre, il a jugé fondamental que la recherche des solutions sur les défis de la communication tient compte de la diversité de la nation et de la pluralité des voix qui l'accompagnent.

à suivre