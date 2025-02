Ile Maurice: Pétition électorale au n°15 - Les arguments entendus ce matin

Les arguments sur la première pétition électorale seront entendus ce matin en Cour suprême devant les juges Véronique Kwok et Azam Neerooa. Déposée 20 jours après les résultats des élections générales du 10 novembre 2024, cette pétition a été introduite par Vir Abhi Trilochurn, un habitant de la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix). Il conteste l'élection de Khushal Lobine, de Patrick Assirvaden et de Fawzi Allymun, en présence du commissaire électoral, de l'Electoral Supervisory Commission (ESC), du Returning Officer de cette circonscription et de Sherry Singh.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, sont cités comme co-défendeurs dans cette affaire. Ils seront représentés par Me Robin Ramburn, Senior Counsel, Me Yanilla Moonshiram, avocate, et Me Raju Sewraj, Senior Attorney.

Le principal argument avancé par le pétitionnaire pour contester l'élection de Lobine, Assirvaden et Allymun repose sur les révélations faites par Missie Moustas lors de la campagne électorale de 2024.

Le pétitionnaire réclame également un ordre de la Cour suprême pour invalider les résultats dans les autres circonscriptions du pays. Il est assisté par Me Kailash Trilochurn, avocat, et Me Rajen Appa Jala, avoué.