Angola: Le gouvernement britannique investit deux milliards de livres au pays

Luanda — Deux milliards de livres (1 livre équivaut à 1 128 Kz) sont financés par le gouvernement britannique dans les infrastructures pour le développement durable de l'Angola, a annoncé mardi, à Luanda, le président du Conseil d'administration de l'Agence britannique de crédit à l'exportation, Tim Reid.

Se confiant à la presse, après avoir été reçu par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, Tim Reid a déclaré que les projets financés par le Royaume-Uni en Angola étaient liés à la santé, à l'énergie, aux aéroports et à d'autres secteurs ayant un impact majeur sur l'économie angolaise.

"C'est ma première visite en Angola, et au cours de cette rencontre avec le Président, nous avons parlé de ce que nous sommes capables de faire en tant qu'Agence de Crédit à l'Exportation du Royaume-Uni", a déclaré Tim Reid, qui séjourne dans la capitale du pays depuis lundi (10) pour une visite de travail de trois jours.

Le responsable britannique a expliqué que l'agence, connue en anglais sous le nom de "UKEF", est une entité du gouvernement britannique qui s'occupe des questions de crédit et soutient le développement durable en Angola en termes d'infrastructures.

Il a souligné que le gouvernement britannique, sur le continent africain, concentrait de grands intérêts en Angola, dans le cadre de son partenariat.

D'autre part, Tim Reid a déclaré qu'il avait programmé une visite à l'hôpital maternel et infantile Azancot de Menezes, où son agence fournit des soins médicaux avancés aux mères et aux nouveau-nés, ayant un impact positif sur la communauté locale.

Tim Reid se rendra également dans la province de Benguela, où il rencontrera des responsables de la société britannique Innovo et de la société angolaise Carrinho.

Les efforts de l'UKEF à Benguela se concentrent sur la gestion des risques d'inondation, l'amélioration de la sécurité contre les inondations côtières et la promotion de la résilience des communautés.

L'Angola a bénéficié du plus haut niveau de soutien continu de l'UKEF dans toute l'Afrique subsaharienne, étant une institution qui collabore avec le ministère des Affaires et du Commerce de ce pays européen.

Fondée en 1919, elle promeut la prospérité par le financement et l'assurance des exportations britanniques. L'UKEF travaille avec plus de 100 assureurs et prêteurs privés et soutient les acheteurs souverains et les grandes entreprises internationales avec des financements, des prêts et des assurances pour mener à bien leurs projets.

Elle a déjà soutenu des projets dans plus de 200 pays, le partenariat avec l'Angola constituant une partie importante de ses activités globales.

L'Agence de Crédit à l'Exportation entend soutenir davantage d'infrastructures en Angola, une grande opportunité pour le développement croissant du partenariat économique entre les deux pays.