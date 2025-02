Madagascar: La lutte contre la corruption avance timidement selon Transparency International

Selon l'indice annuel de perception de la corruption, établi par le mouvement Transparency International dans 180 pays, le pays obtient en 2024 le score de 26/100 - 0 étant le plus haut niveau de corruption. C'est un point de plus que l'année passée. Une avancée peu significative qui relève davantage de la méthode de calcul de l'indice que de progrès notables.

Des distributions massives de riz et d'argent à la vue de tous, des fonds de campagne opaques, des manifestations réprimées... L'élection présidentielle de novembre 2023 a, selon Transparency, largement contenu Madagascar au bas du classement général.

La même année, une autre affaire est venue saper les efforts entrepris dans la lutte contre la corruption : l'arrestation de l'ex-directrice de cabinet du président malgache à Londres par la police britannique. Romy Andrianarisoa a été reconnue coupable de corruption, après avoir réclamé des pots-de-vin à une société minière anglaise.

Ketankandriana Rafitoson est vice-présidente mondiale de Transparency International. Elle fait partie des voix qui réclament aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur le sol malgache. Pour elle, le silence des autorités sur le dossier témoigne de l'impunité au sommet de l'État.

Budget de l'État limité

« Que fait la juridiction malgache ? Est-ce qu'on efface tout et on recommence ? Ce cas précis (l'affaire Romy Andrianarisoa, Ndlr) est peut-être l'un des rares à avoir été exposé par la force des choses parce que cela s'est passé à l'étranger ! Mais qui nous dit que ça n'est pas une pratique courante à Madagascar ? On espère que ce cas-là réveille les consciences et incite à l'action », explique-t-elle.

De son côté, Mahaleo Tsiebo, sénateur Irmar, de la coalition présidentielle, rejette la seule responsabilité du régime dans les tensions électorales citées par l'organisation. « Les résultats gagneraient beaucoup à inclure les manifestations illégales des opposants comme cause des troubles qui ont impacté négativement la notation. D'ailleurs, Madagascar aurait mérité de gagner plus qu'un seul point, si les analyses avaient été faites de façon plus objective », assure-t-il.

Si la lutte contre la corruption est érigée en priorité par le régime, les moyens alloués aux instances dédiées restent très limités. En 2023, ils s'élevaient à 0,13% du budget de l'État.