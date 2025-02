Madagascar: Forces de l'ordre - La vente et le port de tenues militaires interdits aux civils

Avertissement. Les Forces de défense et de sécurité rappellent l'interdiction stricte du port et de la vente de tenues militaires par les civils. Le général de division Jean Herbert Andriantahiana Rakotomalala, commandant de la Gendarmerie nationale, a insisté sur cette réglementation lundi dernier, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. À partir du 15 février, des contrôles renforcés et des sanctions seront appliqués par l'État-major mixte opérationnel national (Emmonat).

Cette mesure vise à lutter contre l'augmentation des crimes et escroqueries commis par des individus portant des vêtements militaires ou similaires. « En parcourant les marchés, on peut découvrir des boutiques proposant des vêtements fabriqués à partir de tissus semblables à ceux utilisés par les militaires. De plus, je connais des individus qui portent régulièrement ce type de tenue », témoigne Andrianina Rakoto.

La prolifération de ces articles, notamment sur les réseaux sociaux et dans les marchés, pose un problème de sécurité, brouillant la distinction entre militaires et civils. Selon le Code pénal, toute personne non autorisée à porter ou vendre ces tenues risque une peine de prison allant de un mois à cinq ans, ainsi qu'une amende de 300 000 à 9 millions d'ariary.

« Une campagne de sensibilisation sera menée par les Forces de défense et de sécurité », précise le commandant de la Gendarmerie nationale. Si cette interdiction n'est pas nouvelle, son application a souvent rencontré des difficultés. Cette fois, les autorités assurent une mise en oeuvre rigoureuse, avec des sanctions effectives dès la mi-février.