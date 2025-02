Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le M23 somme les déplacés du camp de Bulengo de rentrer chez eux

Dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 a donné 72 heures aux 200 000 déplacés vivant dans le camp de Bulengo, à l'ouest de Goma, pour regagner leurs villages où la paix serait revenue, selon le groupe armé. Entre chagrin, panique et incertitude, tous demandent un allègement de cette décision, dans l'attente de trouver le moyen de rentrer chez eux.

À l'entrée du camp de Bulengo, au bord du lac Kivu, c'est la course contre la montre. Des jeunes, des femmes et des vieillards se dépêchent de démolir leurs abris et de faire leurs valises pour prendre le chemin du retour. Alors que la tristesse et le choc se lisent sur leurs visages, des coups de marteau résonnent aux quatre coins du camp.

Sur la route entre Goma et Saké, des dizaines de personnes marchent, elles, avec un sac sur le dos. D'autres sont à motos ou en voiture. Toutes se dirigent vers Masisi. Comme Byiringiro et Hakizimana, elles se préparent à regagner leur village. « Je suis déplacé au camp de Bulengo, où on nous a dit qu'on avait 72 heures pour prendre nos affaires et rentrer chez nous. Je vais donc repartir à Kalenga. Puisque là-bas il y a la paix, je rentre », confie le premier. « Les autorités du M23 sont venues nous dire de démolir nos abris. Ils nous ont laissé trois jours pour partir. Je suis donc en train de démolir ma hutte avant de rentrer à Kirumbu même si, là-bas, il y a encore de l'insécurité », raconte le second.

« S'ils pouvaient nous donner six mois...»

Deux femmes déplacées, regrettent, elles, qu'un programme d'accompagnement n'ait pas été mis en place pour assurer leur retour dans de bonnes conditions. « Comme moi, nombreux sont ceux qui ont eu leur maison détruite. Je vais donc regagner Saké, en espérant y trouver quelqu'un de bien intentionné qui acceptera de me loger », expose Solange. Déborah, quant à elle, viens de Matanda où « sa maison a été complètement détruite par une bombe, déplore-t-elle. Alors s'ils pouvaient nous donner six mois pour être sûr que nous ayons de la nourriture, de l'aide, un moyen de transport, ce serait mieux, poursuit-elle. J'ai 11 enfants, dont certains sont petits : ils ne peuvent pas aller là-bas à pied ! »

Le retour de ces déplacés de l'ouest de Goma s'ajoute à ceux des camps de Kanyarucyinya et Bushagala qui ont déjà regagné Rutshuru et Nyiragongo après la prise de Goma par le M23.