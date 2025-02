Afrique: 9e édition World Tennis Tour - J30 « Dakar 2025 » - De belles promesses au démarrage

La 9e édition du tournoi international junior a débuté hier, lundi 10 février. Les jeunes talents âgés entre 13 et 18 ans vont rivaliser pour les trophées en simple et en double messieurs et dames.

Le tournoi a démarré avec une première journée non-stop très disputée et qui annonce de belles promesses les prochaines journées. Il s'agit pour les jeunes tennismen d'acquérir le maximum de points leur permettant de progresser dans la hiérarchie mondiale de la catégorie des juniors. Mais aussi d'espérer se frayer une place chez les Grands du tennis notamment le Top 100 Atp.

Dakar vibre depuis hier, lundi au rythme du tennis avec la 9e édition du tournoi international Junior « World Tennis Tour « Dakar J30 ». Pendant deux semaines consécutives, les jeunes talents âgés entre 13 et 18 ans venus de partout à travers le monde descendront dans le circuit à la quête de points.

La légende Mike Tyson à l'Olympique club

La première semaine (J30) qui se déroule du 10 au 22 février a démarré sur les courts de l'Olympique Club avec les rencontres en simples et Doubles messieurs et dames sous les yeux d'officiels, des coach accompagnateurs et même des parents. Parmi eux, on annonce la présence dans les gradins Mike Tyson sur les lieux.

La légende de la boxe qui est arrivée depuis ce vendredi à Dakar pour accompagner sa fille qui va passer ses premiers sets demain mercredi dans le tournoi. Les premiers duels se sont déroulés sur les quatre courts en simultané plus de huit heures non-stop. Dans une note fait à l'issue de cette première journée du Tournoi, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction sur le niveau de jeu et l'attitude des joueurs.

« Partout la même rage de vaincre, la même haine de la défaite ... La première journée n'a pas déçu. Si remporter ce tournoi ou bien s'y révéler ne donne pas évidemment l'assurance de réussir une grande carrière ensuite, ils ou elles sont nombreuses (ses) depuis la première édition en 2018 à avoir atteint plus ou moins à faire leur trou dans la hiérarchie mondiale de la catégorie des juniors pour frayer une place chez les grands notamment le Top 100 Atp ».

Ce qui prélude de belles promesses pour la suite de la compétition. Après les quarts de finale et les demi-finales, les finales simples de la première semaine seront jouées samedi 22 février. La compétition enchainera dès le 24 février par la deuxième semaine (J60).

RESULTATS 1ère JOURNEE

Les premiers résultats simple garçons ont vu les victoire de l'Italien Orlando Lucio Sassone sur Nael Hakiki ( Maroc) en deux sets ( 6-3; 6-0), Paul Croisy ( France) sur le Coréen Seungjun Min ( 6-1; 6-1), Martin Cozar ( Espagne) sur le Sénégalais Iyad Younes(6-1; 6-1), Miguel Pequito ( Portugal) sur Doruk Elbirlik(Tur) ( 7-5; 6-0) ; Victor Palomar Marquina( Espagne) sur Nicolas Moravec ( Tchécoslovaquie ( 6-3; 6-3),Simon Hegarty (Gbr) sur Miroslav Morozov en (6-0; 6-0), Sami Hayes (Marocc) sur Jose Pablo Renovales Salazar (Mexque (6-1; 6-2), Salman Saifullah Pathan ( Usa) sur Ji Hong Hwang de Corée (6-4; 6-4)

Filles

Ilaria Rondinelli( Ita) bat Awantan Mbongta(Usa): 6-4; 3-6; 6-1, Liepa Galvelyte(Ltu) bat Aliya Grace Invernizzi ( Sgp): 6-0; 7-5vLea Crosetti( Fra) bat Eva Kornilova: 6-3; 6-1 ; Gaia Donati ( Ita) bat Jiaying Song ( Chin): 6-1 (Abandon)

Resultats Doubles ( Messieurs)

Jeronimo Escalante Mangino (Mex)/ Seungjun Min (Kor) bat Daniel Moravec (Cze)/ Miguel Pequito (Por): 7-5; 6-1 ;Kacper Laskowski ( Gbr)/ Taiju Yuto(Jpn) bat Reda El Aouni (Mar)/: 6-4; 7-5 ; Nael Hakiki ( Mar)/ Jose Pablo Renovales Salazar (Mex) ont été battus par Vladmir Guyot Sionnest (Fra)/ Orlando Lucio Sassone (Ita) : 6-0; 6-1, Aaron David Mefire Younzwe (Can)/ Miroslav Morozov bat Aarush Kote ( Usa) / Salman Saifullah Pathan (Usa): 6-3; 7-6(9). Martin Cozar ( Esp) /Victor Palomar Marquina ( Esp) bat Arda Aroyo( Tur)/ Doruk Elbirlik(Tur): 6-1; 1-6 10-7