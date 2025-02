Afrique: Le gel de l'aide étrangère des États-Unis entraînera une catastrophe humanitaire

communiqué de presse

La suppression des services soutenus par l'USAID affectera des millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde.

En réponse au gel de l'aide internationale américaine et au démantèlement brutal des infrastructures essentielles du système d'aide humanitaire, Avril Benoît, directrice générale de Médecins Sans Frontières USA a déclaré:

« En tant qu'organisation médicale humanitaire intervenant dans les mêmes situations de crise que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et ses partenaires, nous savons que l'arrêt brutal de l'aide humanitaire et médicale ainsi que le démantèlement soudain du système de l'aide soutenu par le gouvernement américain entraîneront une catastrophe humanitaire majeure qui affectera des millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde.»

Nous pensons au nombre incalculable de réfugiés et personnes déplacées, aux enfants menacés par le paludisme et aux personnes qui ont besoin d'un traitement contre le VIH et la tuberculose et dont les soins risquent d'être interrompus. Nous recevons déjà des informations de la part d'organisations locales qui ont fermé leurs portes et ne savent pas quand, ni si, elles pourront les rouvrir.

Depuis deux semaines, les partenaires s'efforcent de faire face à des changements radicaux qui mettent en péril l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale à ceux qui en ont le plus besoin dans le monde. Les exemptions humanitaires existantes sont insuffisantes et doivent être étendues pour couvrir tous les programmes humanitaires et de santé vitaux.

Nous exhortons le gouvernement américain à reprendre immédiatement le financement de l'aide humanitaire et médicale essentielle, soit en annulant les ordonnances de gel du financement, soit en élargissant les exemptions humanitaires actuellement très limitées pour couvrir tous les programmes humanitaires et de santé indispensables.

MSF n'accepte pas de financement du gouvernement américain et nos programmes ne seront pas directement affectés. Cependant, le rôle considérable que joue le gouvernement américain dans le financement de l'aide internationale ne peut pas être compensé rapidement par d'autres bailleurs de fonds.