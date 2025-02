Madagascar: Actes de banditisme dans la capitale - 11 individus armés, dont deux femmes, arrêtés

La Police nationale a réalisé un important coup de filet en démantelant un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les attaques à main armée à Antananarivo. Ce groupe, composé de neuf hommes et deux femmes, est accusé d'avoir perpétré plusieurs agressions violentes dans différents quartiers de la capitale, notamment à Alasora, Analakely, Ampasamadinika et Andranomena, depuis le mois de janvier. L'opération menée par les forces de l'ordre a permis d'interpeller ces onze individus armés, mettant ainsi fin à une série d'attaques qui avaient semé la terreur parmi la population.

Lors de l'arrestation, les policiers ont saisi plusieurs objets ayant servi aux crimes, dont quatre motos accompagnées de casques et de tenues utilisées par les criminels pendant leurs opérations, une somme d'argent d'environ 3 millions d'ariary, vraisemblablement issue des vols commis, un fusil artisanal avec ses munitions et des fétiches, probablement employés à des fins de protection mystique. Les enquêteurs ont également découvert que certains chauffeurs de taxi-moto collaborent avec ce réseau criminel, facilitant leurs déplacements et leur fuite après les attaques. D'autres complices sont encore activement recherchés par la police.

Ce réseau de criminels a multiplié les actes de violence en s'attaquant à des cibles précises avec des modes opératoires similaires. Parmi les faits les plus marquants figurent l'attaque en plein jour à Ambodivona, où un ressortissant indo-pakistanais a été la cible de tirs alors qu'il se trouvait dans son véhicule, le braquage d'un cambiste à Analakely - une zone très fréquentée de la capitale - et l'attaque du magasin Cosmos à Andranomena, où les bandits ont utilisé des motos pour s'échapper rapidement.

L'ensemble de ces crimes montre que ces individus opéraient de manière coordonnée et organisée, avec des stratégies bien définies. Les investigations se poursuivent pour identifier et arrêter les autres complices encore en cavale. Par ailleurs, les autorités appellent la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces de l'ordre afin de garantir une meilleure sécurité dans la ville.