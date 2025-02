Afrique: Corruption dans le continent - Les 10 pays les plus affectés en 2024

Transparency International a publié son Indice de Perception de la Corruption (IPC) pour l'année 2024 ce mardi 11 février 2025. Selon ce rapport, l'Afrique subsaharienne affiche la moyenne la plus basse en matière de lutte contre la corruption, avec un score de 33 sur 100, bien en dessous de la moyenne mondiale de 43.

Le Soudan du Sud figure en tête des pays les plus corrompus du continent avec un score de 8, suivi de près par la Somalie (9) et la Libye. D'autres pays comme l'Érythrée, la Guinée équatoriale et le Soudan complètent ce triste classement.

Transparency International met également en lumière les conséquences de la corruption dans des domaines, tels que la gestion des ressources publiques et la lutte contre le changement climatique.

Malgré les efforts de certains gouvernements pour améliorer la situation, l'Indice montre une stagnation persistante, voire une détérioration des pratiques de gouvernance et de transparence dans de nombreuses régions du continent.

Voici la liste des 10 pays africains les plus corrompus :

Soudan du Sud Somalie Libye Érythrée Guinée-Équatoriale Soudan Burundi République Démocratique du Congo Zimbabwe Guinée-Bissau

Ce classement repose sur l'évaluation de 180 pays, basée sur des données provenant d'organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le Forum économique mondial. L'IPC attribue un score allant de 0 pour les pays les plus corrompus à 100 pour les pays les plus intègres .