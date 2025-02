Guinée: L'Enseignement Supérieur - Un système en crise qui exige une réforme

Cet article d'opinion intitulé, «L'Enseignement Supérieur en Guinée : Un système en crise qui exige une réforme », met en lumière les défis majeurs auxquels fait face l'enseignement supérieur guinéen et propose des réformes indispensables pour sa revitalisation.

La Guinée, nation au riche héritage intellectuel et connue pour avoir formé certains des plus grands esprits de l'Afrique de l'Ouest, se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Autrefois perçu comme un pilier du savoir et du progrès, son système d'enseignement supérieur peine à suivre le rythme des mutations rapides du monde moderne. Jadis foyers de dynamisme intellectuel et d'innovation, les universités guinéennes souffrent aujourd'hui d'une stagnation préoccupante, produisant des diplômés insuffisamment préparés pour s'imposer dans une économie mondiale axée sur la connaissance.

Alors que l'enseignement supérieur évolue à l'échelle mondiale grâce à la mondialisation, favorisant la collaboration universitaire internationale, l'apprentissage numérique et la recherche interdisciplinaire, les établissements guinéens restent englués dans des difficultés structurelles qui freinent leur développement. Le sous-financement chronique a conduit à la dégradation des infrastructures, à un accès limité aux ressources pédagogiques modernes et à des installations de recherche insuffisantes.

De plus, les programmes obsolètes, souvent déconnectés des évolutions industrielles et technologiques actuelles, continuent de produire des diplômés incapables de s'insérer efficacement sur le marché du travail. Parallèlement, une fuite des cerveaux alarmante prive la Guinée de ses meilleurs talents, alors que ceux-ci cherchent de meilleures opportunités à l'étranger, exacerbant ainsi les lacunes du pays en matière d'innovation et de réforme économique.

À ce moment critique, une question cruciale se pose: la Guinée saura-t-elle saisir l'opportunité de revitaliser son système d'enseignement supérieur et de retrouver sa place en tant que centre d'excellence académique, ou laissera-t-elle ses institutions intellectuelles continuer à se détériorer, condamnant ainsi les générations futures à un avenir incertain ? L'heure est à l'action.

Une Feuille de Route pour la Réforme : Que Faire ?

Le secteur de l'enseignement supérieur en Guinée est au bord de l'effondrement et nécessite des interventions urgentes et stratégiques pour le réaligner avec les exigences du XXIe siècle. Un système universitaire performant est non seulement un levier de progrès intellectuel et social, mais aussi un facteur clé du développement national. Toutefois, la crise actuelle--caractérisée par la fuite des talents, des programmes obsolètes et une fracture numérique croissante--risque de compromettre l'avenir du pays. Pour y remédier, la Guinée doit mettre en place un programme de réforme global axé sur trois domaines prioritaires :

La rétention et le développement des talents académiques

La modernisation des programmes universitaires

La réduction de la fracture numérique

1. Rétention et Développement des Talents Académiques

La Guinée connaît l'une des pires crises de fuite des cerveaux en Afrique de l'Ouest. Selon l'UNESCO (2023), près de 50% des professionnels diplômés quittent le pays dans les cinq ans suivant l'obtention de leur diplôme, un taux nettement supérieur à la moyenne régionale. Ce phénomène s'explique principalement par :

Des salaires faibles : Les enseignants du supérieur en Guinée perçoivent des salaires bien inférieurs à ceux de leurs homologues dans des pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Selon un rapport de la Banque mondiale (2023), le salaire moyen d'un professeur guinéen est inférieur à 500 dollars par mois, un montant bien en deçà de la moyenne régionale. Cette précarité salariale décourage les jeunes chercheurs de faire carrière dans l'enseignement supérieur et pousse les professeurs en poste à chercher de meilleures opportunités à l'étranger.

Un manque de financement pour la recherche : La Guinée consacre moins de 0,3% de son PIB à la recherche et au développement (R&D), bien loin de la norme recommandée par l'Union Africaine qui est de 1% du PIB. Cette situation empêche les universitaires locaux de publier, d'innover et de participer à des échanges scientifiques internationaux.

Des infrastructures obsolètes : Beaucoup d'universités guinéennes manquent d'infrastructures académiques de base, comme des laboratoires modernes, des bibliothèques bien fournies et des centres d'apprentissage numérique. La pénurie d'équipements de recherche nuit à la productivité des chercheurs et limite la formation des étudiants.

2. Modernisation des Programmes Universitaires

Le système éducatif guinéen est encore fortement influencé par des modèles académiques coloniaux français, qui ne sont plus adaptés aux réalités socio-économiques actuelles. En conséquence, les diplômés ne disposent pas des compétences nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail.

Peu de formation appliquée : L'enseignement reste trop théorique, avec peu d'accent mis sur la résolution de problèmes, la collaboration avec l'industrie et l'entrepreneuriat.

Faible intégration des formations techniques et professionnelles : Contrairement à d'autres pays qui ont intégré avec succès la formation technique et professionnelle dans leurs universités, la Guinée considère encore ces disciplines comme secondaires, laissant plusieurs secteurs clés en manque de main-d'oeuvre qualifiée.

Absence de contenus adaptés aux réalités locales : Le programme académique ne tient pas compte des priorités économiques du pays, comme l'agriculture, l'exploitation minière, l'énergie durable et la technologie numérique.

3. Réduction de la Fracture Numérique

La Guinée est l'un des pays les moins connectés d'Afrique en matière d'éducation numérique. Selon le Rapport Africain sur la Connectivité (2022), moins de 15% des étudiants universitaires ont accès à des ressources numériques.

Accès limité à Internet : Les universités souffrent d'un accès instable et coûteux à Internet, empêchant les étudiants et enseignants de se connecter aux bases de données académiques mondiales.

Absence d'une bibliothèque numérique nationale : Contrairement à d'autres pays africains, la Guinée n'a pas encore mis en place une plateforme centralisée permettant aux étudiants d'accéder à des ressources académiques actualisées.

Inaccessibilité des équipements technologiques : La majorité des étudiants ne peuvent pas s'offrir d'ordinateurs portables ou de tablettes, ce qui les empêche de bénéficier pleinement de l'apprentissage numérique.

Actions Urgentes à Entreprendre

1. Pour retenir et développer les talents académiques

Augmenter les salaires des enseignants afin de les aligner sur les standards régionaux.

Créer un Conseil National de la Recherche en Guinée (CNRG) pour financer la recherche et promouvoir l'innovation.

Établir des programmes d'échange universitaire avec d'autres institutions africaines et internationales.

2. Pour moderniser les programmes universitaires

Intégrer la formation technique et professionnelle dans les cursus universitaires.

Adapter les contenus académiques aux besoins économiques locaux.

Encourager la publication académique en plusieurs langues (français, anglais, langues locales).

3. Pour réduire la fracture numérique

Investir dans un accès Internet à haut débit pour toutes les universités.

Créer une bibliothèque numérique nationale pour mettre à disposition des ressources académiques gratuites.

Mettre en place un programme de financement gouvernemental pour faciliter l'achat d'équipements informatiques par les étudiants.

Conclusion

L'avenir de l'enseignement supérieur en Guinée repose sur des actions immédiates et audacieuses. Seule une réforme profonde permettra de transformer les universités en moteurs d'innovation et de développement. Le moment d'agir, c'est maintenant.