Sénégal: 'Oh Gallery' accueille 'Cris de mer et du désert', une exposition monographique du Camerounais Hako Hankson

Dakar — La galerie »Oh Gallery » présente, du 8 février au 19 avril à Dakar, une exposition monographique de l'artiste camerounais, Hako Hankson, intitulée »Cris du désert » et qui s'inscrit dans une dynamique de résonance et de continuité au sein de sa »pratique engagée ».

Cette exposition rassemble un corpus d'oeuvres variées issues de différentes périodes mêlant dessins et peintures. Elle permet de prolonger des réflexions débutées à la fin des années 1980 et amorcées tout au long de la carrière du Camerounais.

Parmi ces oeuvres figurent des tableaux, comme »fight to exist", »We are victims, frontier of life", le »silence », ou encore »the light is in the front of you ». Ces tableaux ont été réalisés à l'aide, entre autres, de l'encre de Chine, de l'acrylique et de pigments, sur une toile en fond noir pour la plupart.

Ce dialogue entre les supports permet d'approfondir la compréhension des enjeux abordés par l'artiste, tout en offrant une lecture de sa démarche.

Les oeuvres invitent les spectateurs à une réflexion sur »la persistance des fractures sociales et géopolitiques corrélée à une pensée panafricaine ».

»Actuellement, on présente jusqu'au 19 avril prochain l'exposition monographique de Hako Hankson qui s'intitule +Cris de mer et du désert+ et qui parle de la thématique migratoire, de la transhumance, notamment au Cameroun, et de la situation des apatrides", explique la directrice de "Oh Gallery », Océane Harati, dans un entretien accordé à l'APS.

Elle souligne que l'idée de cette exposition consiste à mettre en »avant une pratique de l'artiste beaucoup moins connue », dans laquelle l'on trouve un dialogue »très intéressant » avec des pièces des années 80 et 90.

» (...) et donc l'idée de l'expo, c'est que vous avez à la fois des toiles, des dessins et une gamme de prix qui est beaucoup plus large », indique Mme Harati.

Elle rappelle que Hako Hankso est un artiste »extrêmement engagé » qui, depuis les années 80, a une "pratique de représentation en lien avec l'industrie du carbone".

Océane Harati souligne que sa »technique d'encre acrylique, typiquement naturelle", est munie d'un dispositif de stylo ».

Hako Hankson est un artiste camerounais de 57 ans, reconnu dans le marché des institutions. Il vit et travaille à Douala.

Il a été sélectionné à l'édition 2022 de la Biennale de Dakar ainsi qu'à celle de cette année.

En mai dernier, il avait été sélectionné pour participer à plusieurs autres rencontres internationales, notamment la Biennale de Venise (Italie) pour le pavillon du Cameroun.