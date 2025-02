Sénégal: Changement climatique - Des ONG plaident pour une plus grande prise en compte des personnes handicapées

Dakar — Des Organisations non gouvernementales (ONG) ont plaidé, mardi, à Dakar, pour une plus grande intégration des personnes vivant avec un handicap dans les instances de prise de décisions des politiques et programmes de lutte contre le changement climatique, afin que leurs besoins spécifiques soient mieux pris en charge.

Elles ont fait ce plaidoyer à l'ouverture d'un atelier de partage et d'échanges de deux jours, organisé par le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD), en partenariat avec l'ONG Sightsavers, de concert avec la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH).

« Les personnes handicapées sont la couche la plus vulnérable en matière de changement climatique. Celles qui ont des déficiences motrices sont ainsi grandement affectées lors des inondations. Le réchauffement climatique également cause beaucoup de problèmes aux personnes albinos qui, sans moyens, ne peuvent se payer des crèmes solaires », a alerté Fama Ka, vice-présidente de la FSAPH.

Le moment est donc venu, a-t-elle ajouté, d'intégrer les personnes handicapées dans les cadres de décisionnels, afin que leur spécificité puisse être prise en compte dans les plans et programmes de lutte contre le changement climatique.

Cet atelier de renforcement de capacités des personnes vivant avec un handicap s'inscrit dans un processus entamé en 2024 par la FSAPH, dans le cadre de son plan d'actions de gestion des risques et catastrophes.

Selon son président, Moussa Thiaré, il faut faire en sorte que les messages d'alerte puissent prendre en compte la dimension handicap.

« Pas de développement durable sans inclusion des personnes vulnérables »

Prenant le cas des personnes à déficience auditive, il préconise l'adaptation des messages de sensibilisation pour les rendre accessibles et simples, afin qu'ils prennent en compte la diversité et les besoins spécifiques des personnes handicapées.

« Le développement durable ne peut être atteint sans une inclusion véritable de ces dernières », a insisté Moussa Thiaré.

Le président du CONGAD, Ibrahima Yade, a rappelé l'importance de la rencontre, qui entre dans le cadre des activités de « suivi des politiques et programmes publics sur le changement climatique prenant en compte les besoins et les droits des personnes handicapées et autres groupes vulnérables ».

Cheikh Ibrahima Seck, directeur-pays de Sightsavers, une ONG britannique active dans la protection des plus démunis contre la cécité et dans la défense des droits des personnes atteintes de déficiences visuelles, a appelé les pouvoirs publics à la mise en place de mécanismes permettant aux personnes handicapées de participer à l'élaboration des politiques environnementales.

« Les propositions qui seront issues de cet atelier ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, puisque l'État du Sénégal, dans le cadre de l'Agenda Sénégal 2050 pour un Sénégal juste, prospère et inclusif, s'est engagé à renforcer la résilience des personnes vulnérables », a promis Gabriel Ndiaye de la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.