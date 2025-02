Sénégal: Projet »Ripostes » - Un officiel décline les priorités pour l'exercice 2025

Dakar — Le projet de Résilience et de reforestation intensive pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal (RIPOSTES) doit mettre l'accent pour l'exercice 2025 sur plusieurs priorités dont le financement des sous projets de gestion durable des terres et de valorisation des produits forestiers non ligneux, a déclaré mardi, le Directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande Muraille verte, Sékouna Diatta.

"Pour l'exercice 2025, nous devons mettre l'emphase sur le financement des sous projets de gestion durable des terres et de valorisation des produits forestiers non ligneux, si chers aux communautés locales", a dit M. Diatta.

Il s'exprimait lors de la 4ème rencontre du comité de pilotage du projet RIPOSTES couplée avec le lancement officiel du nouveau projet de valorisation des potentialités agricoles et écosystémiques pour la résilience des communautés (PVA-Résilience) financé par la coopération Irlandaise.

Le représentant de la Délégation de l'UE à Dakar, Simon Vanden Broeke, l'Ambassadeur d'Irlande au Sénégal, Derek Hannon, le représentant du Coordonnateur Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et Représentant de la FAO au Sénégal, Dr Mahfouz Sarr, ainsi des élus locaux ont participé à la rencontre.

Le projet RIPOSTES, a-t-il poursuivi, devra opérer »une montée en puissance dans les domaines du développement des chaines de valeur et de promotion de l'agroécologie avec la contribution de la coopération irlandaise qui intervient à point nommé".

"Il s'agira par ailleurs de mieux ajuster les délais des livrables, au regard du retard accusé dans le démarrage et des contraintes liées au contexte socio-politique qui a prévalu lors de ces dernières années", a ajouté M. Diatta, représentant le ministre de l'Environnement à cette cérémonie.

Mis en oeuvre pour une période de cinq ans (2021-2026) sous la coordination de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande Muraille verte, le projet RIPOSTES, a pour objectif principal de renforcer les actions de l'État du Sénégal en matière de préservation des services écosystémiques et de résilience des communautés confrontées aux changements climatiques.

Il a indiqué à ce titre que "les activités de l'exercice 2024 reflètent, des réalisations bien appréciées au plan international et à l'échelle nationale notamment avec la mise en place d'une commission spécialisée +terre-forêt+ et la mise sous gestion durable de près de 650 ha de terre".

Il y a aussi "la construction de trois pépinières communautaires d'une capacité globale de production de 150 000 plants par an et de trois unités de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) en plus du lancement d'un programme d'éducation environnementale au niveau de 20 écoles avec l'implication des radios communautaires".

Le Directeur général de l'ASERGMV a indiqué que "ces résultats attestent d'importantes performances dans la mise en oeuvre du projet avec un taux de réalisation de 60% sur le plan technique et 66% sur le plan financier".

Il a salué la participation des autorités administratives, des élus et responsables des collectivités territoriales ainsi que des partenaires d'exécution sur le terrain.