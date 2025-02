Sénégal: Une diplomate italienne évoque le « rôle fondamental » de la culture dans la politique étrangère de son pays

Dakar — L'ambassadrice d'Italie au Sénégal, Caterina Bertolini, a insisté, mardi, sur le « rôle fondamental » dévolu à la culture dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique étrangère de son pays.

« La diplomatie culturelle occupe un rôle fondamental dans la politique étrangère de notre pays et constitue l'un de ses principaux instruments de projection extérieure », a notamment déclaré la diplomate italienne.

Madame Caterina Bertolini s'exprimait à l'ouverture d'un programme de l'institut culturel italien qui accueille pendant deux jours (11 et 12 février) des artistes, des experts et des représentants d'institutions culturelles italiennes et sénégalaises

Ce programme vise à « renforcer le dialogue entre les systèmes d'art contemporain italien et sénégalais », a-t-on appris lors de la cérémonie d'ouverture.

Selon la diplomate, l'année dernière, dans le cadre de sa présidence tournante du G7, le regroupement des sept économies mondiales les plus avancées, l'Italie avait organisé un sommet sur la culture dans l'optique d'aborder des questions liées à la protection du patrimoine culturel et au développement des politiques culturelles mondiales.

« La première édition a eu lieu à Florence en 2017, toujours dans le cadre de la présidence italienne du G7. En 2024, le sommet culture s'est tenu à Naples et s'est concentré sur les défis culturels contemporains et la contribution de la créativité au développement durable », a fait savoir Mme Bertolini.

Elle a rappelé que lors de ces travaux, la question du renforcement du partenariat avec les pays africains a émergé en tenant compte des résultats des conférences internationales, citant la conférence mondiale de l'UNESCO lors de laquelle « la culture a été reconnue comme un moteur-clé pour le développement durable en collaboration avec l'Afrique ».

« Pour la première fois, a-t-elle ajouté, la rencontre du G7 a inclus un dialogue avec des représentants de l'Union africaine sur le plan de la culture ».

L'ambassadrice d'Italie au Sénégal a insisté sur la nécessité de « respecter les choix politiques des gouvernements africains », en construisant des « partenariats fondés sur les identités culturelles et la liberté d'expression ».

Selon elle, « le G7 a reconnu le potentiel de l'économie créative en Afrique comme levier de croissance socio-économique et de création d'emploi, en particulier pour les jeunes générations ».

La directrice de l'institut culturel italien de Dakar, Serena Cinquegrana, s'est félicitée de cette initiative qui offre une « plateforme d'échanges entre les institutions publiques et privées pour le développement de nouvelles collaborations internationales en faveur des artistes et des commissaires d'exposition ».

Les différents panélistes ont évoqué l'importance des résidences artistiques et la question de la mobilité des artistes.

C'est le cas du président de l'Association des résidences artistiques italiennes (STARE), Paolo Mele, qui juge « compliqué le système des visas ».

« On note beaucoup de difficultés liées à la mobilité des artistes. Il faut que les institutions, les pays et les réseaux s'impliquent davantage pour favoriser la mobilité et la fluidité », a-t-il relevé.

Une table ronde portant sur le thème « La culture, moteur clé du développement durable : le rôle des musées », est prévue demain mercredi dans le cadre de cette activité.

Elle sera animée par le directeur du musée des Civilisations noires de Dakar, Mohamed Abdallah Ly, et son homologue du musée des civilisations de Rome, Andrea Viliani.

Le directeur du musée d'art moderne de Bologne, Lorenzo Baldi, et le conservateur du musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire, El Hadji Malick Ndiaye, seront parmi les animateurs de cette table ronde, selon ses initiateurs.

Ils ont signalé que cette activité s'inscrit dans la clôture de l'exposition « Souvenirs d'Italie », organisée pendant le Off de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, tenue du 7 novembre au 7 décembre derniers.