Sénégal: Kaffrine - 90 jeunes seront formés aux métiers de l'agriculture à Kahi

Kaffrine — Quatre-vingt-dix jeunes de Kahi seront formés aux métiers de l'agriculture, en partenariat avec le site intégré de formation agricole (SIFA), a annoncé, mardi, Aliou Diané, le maire de cette commune de la région de Kaffrine (centre).

"Dans la commune de Kahi, 90 jeunes, garçons et filles, seront formés dans les métiers de l'agriculture", a-t-il déclaré au terme d'une rencontre mensuelle des jeunes de la commune de Kahi.

Il a précisé que ce programme de formation sera mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat avec le Site intégré de formation agricole (SIFA).

Le SIFA est un espace de formation professionnelle agricole et de production qui valorise les différentes potentialités agroécologiques. Il est en train de construire un centre de formation intégré qui forme sur l'agriculture et l'élevage.

Après cette phase de formation, il faut un suivi par rapport au financement, a rappelé M. Diané.

La rencontre mensuelle des jeunes de la commune de Kahi a été organisée en collaboration avec l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC) et la direction du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS).

A travers ce projet, explique l'élu territorial, il s'agira de cultiver tout ce que les étudiants utilisent comme nourriture dans les différents campus de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

L'U-IMCEC a pris l'engagement de former les jeunes et les femmes, et de les financer à hauteur de 200 millions de francs CFA, a encore annoncé Aliou Diané.

Il a souligné que l'ambition est de créer une économie circulaire dans la commune de Kahi pour davantage "booster" le développement économique, social et environnemental.