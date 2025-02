Sénégal: Aïssata Tall Sall juge que les banques bénéficient d'un régime d'exception

Dakar — Le projet de loi sur la réglementation bancaire que l'Assemblée nationale a adopté ce mardi fait bénéficier les banques d'un régime d'exception, alors qu'elles ne contribuent pas comme il faudrait à l'économie sénégalaise, estime la députée Aïssata Tall Sall.

« Les banques sont des sociétés de droit privé, comme les autres. C'est comme les compagnies d'assurance ; elles ont un agrément, mais cela ne fait pas pour autant d'elles des sociétés particulières », a dénoncé la députée du groupe parlementaire de l'opposition « Takku Wallu Sénégal ».

Elle intervenait lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de deux projets de loi sur la réglementation des secteurs bancaire et de la microfinance.

La loi portant sur la réglementation bancaire est une « loi d'exception », estime la députée, avant de citer trois articles du texte adopté qui confortent à ses yeux ce point de vue.

« À l'article 111 de la loi, il est accordé un véritable privilège, même une immunité de poursuite, à toutes les banques du Sénégal et de l'UEMOA. Nous ne pouvons pas procéder par une saisie conservatoire contre les banques et cela n'est pas normal », a dénoncé Aissata Tall Sall.

Elle considère que l'article 142 du même projet de loi, axé sur les réclamations des clients, pose également problème.

« Lorsqu'un client de banque veut aller en réclamation, vous lui demandez de s'adresser à la banque, et ce pauvre client qui ne comprend rien à rien, quand est-ce qu'il va finir de voir enfin son droit restitué, si vous lui mettez tous ces obstacles devant lui ? », s'est interrogée Mme Sall, ajoutant que l'article 150 du texte est « l'exception exceptionnelle ».

« La loi dit qu'elle déroge aux droits communs sur les procédures collectives, c'est-à-dire que lorsqu'une banque est en cessation de paiement, qu'elle veut organiser un redressement judiciaire, il ne lui sera pas appliqué les dispositions de l'OHADA sur le redressement judiciaire et les procédures collectives », a-t-elle indiqué.

Or, a-t-il fait valoir, il se trouve déjà que les banques « ne contribuent pas tellement à l'économie », parce qu'elles sont « surprotégées », pendant que le client, lui, est « surexposé ».

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a invoqué les recommandations de l'Union économique et monétaire ouest africaine incitant à améliorer la capitalisation des banques et à soutenir l'économie.

« Malgré tout, il y a des difficultés. Si nous sommes là, effectivement, à présenter deux projets de loi dans ce sens, c'est parce que tout n'est pas rose. Les projets de loi essaient d'apporter des innovations, des ruptures », a soutenu Cheikh Diba.

D'après le ministre des Finances et du Budget, « la meilleure manière » de résoudre les préoccupations et les constats liés aux services bancaires et de microfinance, c'est de proposer « des solutions panacées ».

« Mais nous allons y arriver, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet d'avoir un niveau de contrôle, et c'est cela l'une des innovations de ces textes. Il faut donc renforcer le pouvoir de législation de l'autorité », a suggéré M. Diba.

Les députés, réunis en plénière, ont adopté mardi à l'unanimité deux projets de loi portant réglementation des secteurs bancaire et de la microfinance.