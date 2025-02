Sénégal: Lutte contre la désertification, résilience communautaire - Le projet RIPOSTES obtient un taux de réalisation de 60%

Intervenant dans treize (13) communes du Sénégal, le projet de Résilience et de reforestation intensive pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal (RIPOSTES), mis en oeuvre pour une période de cinq (05) ans (2021-2026), a obtenu une réalisation de 60% de livrables. Ce bilan d'étape a été communiqué hier, mardi 11 février 2025, lors de la 4ème rencontre du Comité de pilotage du projet RIPOSTES, par le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, venu représenter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Co-financé par l'Union européenne et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), avec l'appui de l"Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le projet de Résilience et de reforestation intensive pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal (RIPOSTES), vise à soutenir la lutte contre la désertification et la résilience des populations vulnérables face au changement climatique. Le projet RIPOSTES est réalisé à un taux de 60%, selon Dr Sécouna Diatta, Directeur général de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, venu représenter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, à la 4e rencontre du Comité de pilotage du RIPOSTES tenue hier, mardi 11 février 2025. Pour lui, «qui parle de taux de 60% de livrables donne quand-même des éléments d'appréciation par rapport à l'apport de ce projet-là».

Adressant ses sincères remerciements au gouvernement du Sénégal et ses partenaires au développement notamment à l'Union Européenne, la Coopération Irlandaise, pour leur appui et leur accompagnement dans la promotion des moyens d'existences durables et de résilience des communautés, Mehdi Driss, Senior Liaison Officer de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, indique que «les contributions significatives consenties par nos partenaires appellent de notre part une meilleure synergie d'actions entre les projets et programmes».

Simon Vanden Broeke, représentant de l'UE à cette rencontre, a réitéré, pour sa part, les engagements de l'Union Européenne à soutenir la lutte contre la désertification et la résilience des populations vulnérables face au changement climatique. Saluant, les efforts remarquables de la FAO dont l'expertise et le dévouement ont permis de mettre en oeuvre ce projet avec brio et efficacité, il affirme que la lutte contre la désertification et la promotion de la reforestation sont des leviers essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD) en particulier celui lié à la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement.

Représentant des communes bénéficiaires de ce projet RIPOSTES, Gory Ba, maire de Mboula, par ailleurs, coordonnateur de la Plateforme de dialogue multi-acteurs pour la gestion durable des terres et la gouvernance foncière dans la région de Louga, a souligné la satisfaction ressentie par les collectivités locales bénéficiaires des réalisations de ce projet. Le maire de Mboula a également salué la Coopération irlandaise, venue appuyer ce projet, avec le lancement officiel, hier mardi, du Projet d'appui de la Coopération irlandaise (PVA-Résilience) qui est une autre contribution financière additionnelle de la Coopération irlandaise.

D'un coût de 500 mille euros, selon Derek Hannon, Ambassadeur de l'Irlande au Sénégal, ce projet est une contribution substantielle de l'Irlande pour permettre de mettre à l'échelle ce qui a été déjà éprouvé dans d'autres zones.