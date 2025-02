Hier, mardi 11 févier 2025, le nouvel administrateur du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (FAISE), Khouraïchi Thiam, a été officiellement installé dans ses fonctions. Lors de son discours, il a affirmé sa volonté d'engager une réforme en profondeur de cette institution stratégique, en mettant l'accent sur la transparence, l'efficacité et l'accompagnement durable des bénéficiaires.

Khouraïchi Thiam a insisté sur la nécessité d'une gestion plus transparente des ressources du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (FAISE). Il a annoncé la fin du favoritisme et de l'opacité dans l'attribution des financements, qui seront désormais basés sur des critères clairs et équitables.

Un mécanisme de suivi et d'évaluation sera mis en place pour mesurer l'impact des projets financés. Aussi, le nouvel administrateur entend orienter les financements vers des projets viables et créateurs de richesses, notamment dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie, la technologie et l'économie verte. Il veut intégrer pleinement la diaspora dans les politiques économiques et industrielles du Sénégal, en lien avec la vision «Sénégal 2050».

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES BENEFICIAIRES

Contrairement aux pratiques passées, où les bénéficiaires étaient souvent livrés à eux-mêmes, après l'octroi d'un financement, Khouraïchi Thiam prévoit la mise en place d'un dispositif «d'accompagnement incluant formation, assistance technique et mentorat, l'objectif est d'assurer la réussite des projets soutenus et de maximiser leur impact économique», a-t-il déclaré.

Cependant, le FAISE sera également un levier de la diplomatie économique sénégalaise. Khouraïchi Thiam souhaite mobiliser la diaspora pour attirer des investissements étrangers et positionner le Sénégal comme une Plateforme africaine d'innovation et d'entrepreneuriat. Des partenariats avec de grandes institutions financières internationales seront développés dans cette optique.

UN MESSAGE A LA JEUNESSE ET UN APPEL A L'UNITE

S'adressant à la jeunesse sénégalaise, Khouraïchi Thiam a reconnu le rôle clé de cette tranche de la société dans le changement politique récent. Il a assuré que «le FAISE sera désormais un outil exclusivement dédié aux Sénégalais de l'extérieur, dans une logique de rupture avec les pratiques du passé», souligne Khouraïchi Thiam. Il a également appelé ses collaborateurs à travailler avec discipline et intégrité pour répondre aux attentes des citoyens.

Par ailleurs, cette nomination s'inscrit dans la dynamique de transformation prônée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Khouraïchi Thiam a affirmé son engagement à faire du FAISE un instrument efficace au service du développement économique du Sénégal et de sa diaspora.