Sénégal: Projet « génération restauration villes » - Thiès et Dakar sélectionnées parmi quatorze villes bénéficiaires

Dakar — Les villes de Thiès et Dakar ont été sélectionnées parmi quatorze villes au monde dans le cadre de la mise en oeuvre du projet du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) intitulé "génération restauration: villes", une initiative qui englobe un ensemble de solutions écologiques aux problèmes climatique et au mieux vivre des citadins.

"Les villes de Dakar et de Thiès font partie des 14 villes sélectionnées parmi 240 candidatures dans le monde, pour bénéficier du projet +génération restauration: villes+ du PNUE", a indiqué Mirey Atallah, chef de la branche adaptation et division du changement climatique du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Elle s'exprimait mardi lors d'un atelier de présentation des résultats et perspectives du projet PNUE "génération restauration: villes" organisé à l'auditorium du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE).

"Il est prévu, dans le cadre de ce projet, d'aménager une ceinture verte multifonctionnelle sur l'axe Dakar-Thiès", a ajouté Mme Atallah.

Des experts sénégalais du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et du milieu universitaire et leurs collègues de l'université de Pennsylvanie (USA) travaillent sur des solutions d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique mais aussi, à un mieux vivre des citoyens résidant en milieu urbain, notamment à Dakar et Thiès, lit-on dans un document remis à la presse.

"Il s'agit de mettre en place une ceinture verte multifonctionnelle d'infrastructures bleues et vertes, telles que des espaces verts, des zones de rétention d'eau et des corridors écologiques pour contrer les inondations, l'érosion et d'autres catastrophes naturelles liées au changement climatique".

"Le processus employé a abouti aux premières propositions d'aménagement du territoire basées sur les aspirations exprimées par les citoyens et formalisées par des experts en planification urbaine et architecture des paysages", ajoute la même source.

Le colonel-major Babacar Dione, directeur national des eaux et forêts, a expliqué que "cet atelier permettra de partager les résultats de cette initiative mais également, de mettre l'accent sur la manière dont chaque partie prenante doit s'impliquer afin d'assurer une cohésion et d'atteindre les objectifs assignés".

Pour sa part, Dr Amadou Diallo, enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, a déclaré que »le projet a débuté par la cartographie de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des acteurs communautaires, des techniciens et experts, ou encore des universitaires, afin d'impliquer toutes les catégories susceptibles d'intervenir dans sa mise en oeuvre".

"Nous avons, dans cette dynamique, commencé par des ateliers participatifs avec les communautés concernées sur les différents sites à aménager, les collectivités territoriales et la société civile locale, pour recueillir leurs aspirations en matière d'aménagement urbaine", a ajouté M. Kane, informant que les données issues de ces consultations ont alimenté les maquettes réalisées.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Cheikh Saadibou Diop, a salué "cette initiative ambitieuse du PNUE qui offre une occasion unique de concevoir des solutions innovantes et adaptées aux défis environnementaux de nos métropoles".

"Cette initiative incarne une vision holistique du développement durable, conciliant conservation de la biodiversité, adaptation aux changements climatiques et amélioration du cadre de vie de nos concitoyens", a-t-il estimé.