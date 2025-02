Afrique: La transition de l'Éthiopie vers une production de blé autosuffisante démontre que le continent peut se nourrir elle-même - Le président Taye

Addis Ababa — Le président Taye Aske-Selassie a souligné que la transition historique de l'Éthiopie d'un statut d'importateur de blé à celui de producteur autosuffisant envoie un message fort : l'Afrique peut se nourrir elle-même.

Une conférence internationale de trois jours sur l'irrigation et la production résiliente au climat 2025 a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

La conférence internationale a pour thème "Cultiver la résilience : Perspectives mondiales sur le développement de l'irrigation et l'adaptation au climat", vise à relever les défis en offrant une plateforme de collaboration mondiale et d'échange de connaissances.

Lors de l'ouverture de la conférence, le président Taye a déclaré que l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie est un témoignage clair de l'engagement continu en faveur de la préservation et de la durabilité de l'environnement, qui est l'une des réussites incontestables d'une production alimentaire respectueuse du climat.

La plantation de plus de 40 milliards de jeunes arbres dans le cadre de cette initiative est un investissement tangible qui a permis d'augmenter la couverture forestière du pays à 23,6 %, et qui est également essentiel pour atteindre l'autosuffisance alimentaire grâce à l'agroforesterie.

En ce qui concerne le succès historique de la productivité du blé en Éthiopie, le président a noté qu'en très peu de temps, l'Éthiopie est passée du statut d'importateur de blé à celui de producteur autosuffisant.

Cette réussite témoigne du potentiel inexploité de l'Afrique pour atteindre la souveraineté alimentaire grâce à des investissements stratégiques dans l'irrigation, la mécanisation et l'agriculture globale.

"Il envoie un message clair et puissant : l'Afrique peut en effet se nourrir elle-même", a souligné le président Taye.

Il a également salué les contributions significatives de l'initiative "Bounty of Basket" et des projets d'irrigation.

S'adressant à la conférence, le ministre de l'irrigation et des basses terres, Abraham Belay, a souligné la nécessité d'une approche innovante pour réaliser la transformation de l'agriculture africaine.

Déclarant que le renforcement des réformes politiques est vital pour une agriculture intelligente face au climat, le ministre a également mis l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Cette conférence a réuni des experts, des décideurs politiques, des praticiens et des parties prenantes d'Afrique et du reste du monde pour partager des idées, discuter des tendances émergentes et présenter des interventions réussies en matière de développement de l'irrigation et d'adaptation au climat.

La conférence est particulièrement importante pour l'Éthiopie, car elle lui donne l'occasion de tirer des enseignements des meilleures pratiques mondiales et de les appliquer au contexte local, a ajouté le ministre.

En s'inspirant des expériences internationales, l'Éthiopie peut renforcer ses stratégies d'irrigation, améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et renforcer la résilience face aux divers effets du changement climatique.

Selon le ministère de l'irrigation et des basses terres, la conférence explorera également des mécanismes de financement innovants qui donnent la priorité à l'inclusivité, en veillant à ce que les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées soient activement impliqués dans les efforts de développement de l'irrigation et en bénéficient.