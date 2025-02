Ethiopie: Le pays demande que l'on s'attaque aux inégalités financières dans le cadre du quatrième programme de financement du développement

Addis Ababa — La ministre éthiopienne des finances, Semereta Sewasew, a souligné la nécessité urgente de s'attaquer à la fracture financière mondiale lors de la prochaine conférence internationale sur le financement du développement.

La ministre d'État a fait cette remarque lors de la troisième session du comité préparatoire (PrepCom) de la quatrième conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), qui s'est tenue au siège des Nations unies du 10 au 14 février 2025.

La conférence FfD4 approchant à grands pas à Séville, en Espagne (30 juin-3 juillet 2025), la ministre d'État a appelé à un document final ambitieux, pratique, équitable et adapté aux réalités auxquelles sont confrontées les nations en développement.

Dans son allocution lors de la réunion ministérielle visant à créer une dynamique politique pour les négociations, la ministre d'État a souligné le rôle clé de l'Éthiopie, qui a accueilli la première session préparatoire à Addis-Abeba en juillet 2024, ainsi que le troisième Forum pour le développement en 2015, qui a débouché sur le programme d'action d'Addis-Abeba.

En ce qui concerne le projet de document final du FfD4, elle a insisté sur la nécessité de changements audacieux à la fois dans la narration et la stratégie, ainsi que sur l'engagement ferme de toutes les parties prenantes - ONU, États membres et institutions financières internationales - pour assurer la préparation et la mise en oeuvre efficace du document.

M. Semereta a souligné l'urgence de ces actions, compte tenu des retards importants enregistrés dans la réalisation des ODD, encore aggravés par les problèmes de financement du développement, les tensions géopolitiques et l'augmentation des risques de catastrophe.

La ministre d'État a également appelé à tirer les leçons des précédents accords de financement du développement, notamment en ce qui concerne les défis particuliers auxquels sont confrontés les pays les moins avancés (PMA) et l'Afrique.

Elle a plaidé en faveur de solutions innovantes, équitables et inclusives, adaptées aux besoins spécifiques de la région en matière d'économie, de développement et d'aspirations.

En outre, la ministre d'État a insisté sur la nécessité que le document final aborde pleinement les réformes de l'architecture financière mondiale, le cadre de la coopération internationale au développement et les banques multilatérales de développement afin de garantir des voies de financement du développement inclusives et durables.

Elle a également souligné l'importance d'un cadre de contrôle et de suivi solide pour garantir la mise en oeuvre effective du document final du FdD4, ainsi qu'une plus grande transparence et une meilleure responsabilisation.

En conclusion, le ministre d'État Semereta a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la préparation et de la mise en oeuvre réussie du document final du FdD4.