Madagascar: Coopération - L'Inde explore les secteurs d'activité émergents

Le 11 février 2025, une mission d'affaires indienne a posé ses valises à l'hôtel Radisson Blu à Ambodivona. Ce geste a inauguré une série de rencontres dédiées à la promotion du commerce et des investissements entre l'Inde et Madagascar. La mission se poursuivra jusqu'au 14 février. Son objectif est d'explorer de nouvelles opportunités économiques et de renforcer les liens entre les deux pays. Parmi les figures de proue de cette mission, on retrouve Ramesh Mutha, de Mohan Mutha Exports, et Vishal Solanki, des personnalités qui jouent un rôle important dans le développement des relations commerciales entre l'Inde et d'autres pays.

La rencontre a permis aux entreprises malgaches et indiennes de se réunir, d'échanger des idées et de discuter de potentielles collaborations. Les entrepreneurs indiens se sont particulièrement intéressés à plusieurs secteurs en développement à Madagascar, notamment les infrastructures, la technologie de l'information et les solutions fintech. Les domaines de la santé, des produits pharmaceutiques et des énergies renouvelables ont également été largement abordés.

Le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie a aussi été un sujet de discussion clé, offrant des opportunités d'innovation pour améliorer les pratiques agricoles locales. Le tourisme, qui met en valeur les richesses culturelles et naturelles de Madagascar, a également été un thème majeur. Des entreprises comme Benny's Royal Tours souhaitent offrir aux visiteurs une expérience unique, tout en contribuant à l'économie des deux pays.

Un autre aspect important de cette mission est l'engagement envers des projets durables, tels que ceux portés par des entreprises comme Enviro Recyclean. Elles se concentrent sur des initiatives de recyclage, notamment la transformation des déchets plastiques en ressources réutilisables, un enjeu environnemental crucial.

Avec une croissance prévue de 6,5 % pour l'Inde en 2025, cette mission s'inscrit dans un objectif plus large de renforcer les échanges commerciaux et les investissements durables entre l'Inde et les pays de l'océan Indien.