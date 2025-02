Madagascar: Nancy Rakotondrabe - Une étoile montante de la scène culturelle malgache

Nancy Rakotondrabe s'affirme comme une figure influente de la scène artistique malgache, alliant rap, arts visuels et gestion culturelle. Passionnée et polyvalente, elle transforme sa passion en métier.

À seulement 21 ans, Nancy Rakotondrabe s'impose comme une étoile montante de la scène artistique et culturelle malgache. Diplômée en médiation et management culturel, elle poursuit ses études tout en s'investissant activement dans plusieurs domaines artistiques, allant du hip-hop aux arts visuels. Polyvalente et passionnée, elle jongle entre ses différentes casquettes : médiatrice culturelle, manager d'artistes, coordinatrice de projets artistiques et actrice dans le domaine du rap.

Si aujourd'hui Nancy Rakotondrabe est une actrice influente dans la scène hip-hop malgache, c'est en grande partie grâce à son environnement familial. Initiée à cette culture dès l'âge de 10 ans par son frère, elle développe un attachement profond au rap. Ce lien fort l'amène à en faire le sujet de sa thèse universitaire, un choix audacieux qui reflète son engagement envers cette forme d'expression artistique.

Elle ne se contente pas d'étudier le hip-hop : elle participe activement à la scène rap locale. Membre d'un collectif de jeunes rappeurs, elle s'est imposée comme manager et directrice artistique, une position encore rare pour une femme dans cet univers. Son rôle consiste à accompagner ces artistes dans leur développement, affirmant ainsi sa volonté de professionnaliser et de structurer la scène musicale malgache.

En parallèle de son engagement dans le rap, Nancy Rakotondrabe oeuvre également dans le secteur des arts visuels. Elle occupe un rôle clé en tant que coordinatrice dans plusieurs centres culturels et galeries d'art de la capitale. Son travail consiste à gérer les artistes peintres, organiser des expositions et diriger des festivals. Sa mission : mettre en lumière les talents malgaches, qu'ils soient émergents ou confirmés, et faire rayonner l'art sous toutes ses formes. Grâce à son travail, elle participe activement à la dynamisation du paysage culturel malgache et à la promotion des artistes locaux.

Inspirante

Cette approche holistique s'ancre dans sa philosophie de vie : l'Ikigai, un concept japonais qui prône l'harmonie entre passion, mission, vocation et profession. Pour elle, l'art n'est pas seulement un métier, mais une véritable raison de vivre. Elle s'inspire notamment d'une citation tirée de la chanson Mon âme de Nekfeu et Sneazzy : « Maintenant que ma raison de vivre est devenue mon métier. »

Cette phrase illustre son engagement total dans ses projets et sa volonté de transformer sa passion en moteur de réussite.

Si Nancy Rakotondrabe a su s'imposer dans le monde artistique, c'est aussi grâce à l'influence de son professeur Serge Henri Rodin. Ce mentor a joué un rôle déterminant en l'encourageant à croire en ses projets, alors que d'autres doutaient de ses capacités.

Dans un milieu encore largement masculin, elle a dû prouver qu'une jeune femme pouvait réussir en tant que manager et actrice culturelle. Aujourd'hui, elle se bat pour montrer qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour réaliser ses rêves.

Nancy Rakotondrabe incarne une nouvelle génération de leaders culturels à Madagascar. Son engagement, son audace et sa vision moderne de l'art en font un modèle pour les jeunes artistes et entrepreneurs culturels.

Avec une carrière en pleine ascension, elle continue de prouver que la culture peut être un puissant levier de changement. À travers son travail et sa passion, elle contribue à réinventer la scène artistique malgache et à ouvrir de nouvelles perspectives aux talents émergents.