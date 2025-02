Madagascar: EKAR - La canonisation de Lucien Botovasoa en ligne de mire

La rencontre entre des évêques malgaches et le Pape François à Rome a évoqué la canonisation de Lucien Botovasoa.

Une délégation des évêques membres du bureau permanent de la Conférence épiscopale de Madagascar (CEM) est actuellement en mission à Rome. Ce déplacement intervient juste trois mois après la réunion des évêques en novembre dernier. Dans le cadre de cette mission, la délégation a été reçue en audience par le Pape François le lundi 10 février au matin. Lors de cette rencontre, les sujets de prédilection de l'Église catholique malgache ont été évoqués et le souverain pontife a insisté sur plusieurs points essentiels, selon les informations rapportées par le Père Séraphin Rafanomezantsoa.

L'un des axes majeurs abordés lors de l'entretien est la nécessité pour l'Église malgache de renforcer son implication dans l'éducation et la formation des enfants. Le Pape François a souligné l'importance d'intensifier les efforts pour permettre à tous les enfants d'accéder à un enseignement de qualité, tout en insistant sur la question de l'état-civil.

En effet, de nombreux enfants malgaches ne disposent toujours pas d'un acte de naissance, un obstacle majeur à leur reconnaissance juridique et à l'exercice de leurs droits fondamentaux. Le Pape a rappelé que la résolution de cette problématique constitue une étape incontournable vers un développement durable et véritable. Il a également encouragé l'Église à poursuivre et renforcer les actions déjà entreprises en matière d'éducation et d'accompagnement des enfants.

Causes des saints

Un autre sujet d'importance abordé lors de l'audience concerne la canonisation des figures emblématiques de la foi malgache. Le Pape François a mis un accent particulier sur la cause de Lucien Botovasoa, originaire du sud-est malgache, appelant les fidèles à intensifier leurs prières avec foi et persévérance afin de voir aboutir prochainement sa canonisation.

« Si nous prions avec confiance, cette reconnaissance ne tardera pas », a affirmé le Saint-Père, renforçant ainsi l'espoir de la communauté catholique malgache de voir un jour Lucien Botovasoa être officiellement proclamé saint. L'événement est donc en perspective dans l'agenda de l'Église catholique malgache. Dans ce cadre, une rencontre est prévue ce mercredi 12 février entre les évêques malgaches et les responsables du dicastère du Vatican en charge des causes des saints. Cet entretien devrait permettre de faire avancer le dossier de canonisation et de préciser les étapes à venir.

La délégation a été conduite par Marie Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava et président de la CEM. Jean Pascal Andriantsoavina, évêque d'Antsirabe et vice-président de la CEM, Jean Claude Rakotoarisoa, évêque de Miarinarivo et secrétaire général de la CEM, ainsi que le père Séraphin Rafanomezantsoa, secrétaire coordinateur de la CEM, ont participé également à ce déplacement à Rome. Pour conclure cette audience, selon les informations recueillies, le Pape François a adressé sa bénédiction apostolique à l'ensemble du peuple malgache. Il a aussi encouragé les évêques dans leurs missions pastorales et sociales, les exhortant à apporter de l'espérance à une population souvent confrontée à la pauvreté et aux difficultés du quotidien.