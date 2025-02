Madagascar: Album - Bibianna offre du « Café » à ses convaincus

« Café » est le titre de l'opus proposé par Bibianna. Le produit est désormais disponible sur les plateformes de musique en ligne. Effectivement, l'album est riche en sonorité. Ce qui prouve que l'artiste maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. De l'amapiano, à l'afrobeat jusqu'au RnB-pop en passant par la drill, du ragga, ainsi qu'un tempo malgache assez tropical, Bibianna cherche à élargir son audience. « Café » a une saveur agréable, mais il rend dépendant. Ça fait trembler ! En effet, la chanteuse s'est inspirée de l'effet de cette boisson excitante en le comparant avec l'amour.

« Nous connaissons tous le café, cette boisson tant admirée. Ça réconforte, donne de la chaleur, de l'énergie, mais aussi de la motivation, de l'énergie. Par contre, nous devrions le consommer avec modération... Alors, pour moi, le café et l'amour sont comparables... Oui, c'est une métaphore ! », argumente-t-elle. Par ailleurs, la jeune femme a collaboré avec des grosses pointures comme Basta Lion, qui vient justement d'avoir son trophée avec RDJ mozika, Général Degree, qui n'est plus à présenter, Shadow Banks, le poids lourd du rap malgache, ce n'est pas un hasard.

« J'ai choisi ces artistes parce qu'ils sont tout d'abord super talentueux. Basta Lion dégage cette énergie positive. Il est chill. En plus, c'est prouvé que les chansons qui font bouger, c'est son domaine. Degree, il est mélodique, et ses chansons font vibrer ceux qui aiment l'amour. Il allait parfaitement avec la vibe de « Okay ».

Shadow Banks parce qu'il n'y a pas meilleur que lui dans son domaine, surtout dans le hip-hop à Mada. Le dernier mais non le moindre, Boy Black. Il apporte une touche tellement unique avec son timbre vocal et sa façon de livrer les chansons de rupture. Il ne rate jamais. Je savais que chacun d'eux allait livrer et apporter quelque chose de spécial à chaque chanson. J'en suis très reconnaissante ! », a-t-elle affirmé.

Ainsi, l'album est composé de deux parties. La première évoque l'amour, le réconfort, la chaleur, la joie, et la motivation, comme dans le morceau « Totofako », et le feat avec Basta Lion « Karah tsisy mizaha », alors que la seconde relate ses méfaits, notamment dans « Ravagna »... Par ailleurs, à part des vidéos musicales qui ont été déjà produites, plus de six clips seront diffusés très bientôt. La réalisation de ces oeuvres est confiée à Juto Rivo. Force est de rappeler que café est la première jaquette de l'artiste chanté en malgache après son EP interprété dans la langue de Shakespeare !