Madagascar: ACT Behoririka - Célébration du Nouvel an chinois

Le dimanche 9 février, l'Association chinoise de Tananarive (A.C.T.) a célébré, avec faste, le Nouvel an chinois, placé sous le signe du Serpent, symbole de sagesse, d'adaptabilité et de renouveau. Plus de 500 membres et invités ont tenu à se retrouver dans ce lieu symbolique et historique qu'est le Cercle Chinois de Behoririka, devenu, au fil des années, trop petit pour accueillir la communauté chinoise et ses amis.

Tradition

L'Ambassade de la République Populaire de Chine a été représentée par les deux Consuls, Zhoo et Xiang à Behoririka. Le président d'honneur, Fong Po Tong Pascal, accompagné de sa femme, a assisté à cet événement ainsi que les trois présidents des congrégations chinoises de Manakara, Moramanga et Toliara. Le président de l'A.C.T., Sam Tio James et son épouse Lucia, ont veillé au respect de la tradition avant le déroulement du bal : l'explosion des pétards pour éloigner les mauvais esprits et recevoir du bonheur et de la prospérité et la distribution d'enveloppes surprises aux enfants.

Cours de mandarin

Dans son discours, le président James Sam Tio a remercié tous les invités et les membres venus en masse, ainsi que les nombreux sponsors qui ont contribué à la réussite de cet événement. Il a dressé un bilan sommaire des réalisations et activités effectuées jusqu'ici, dont la rénovation du Cercle Chinois de Behoririka, la réfection de la partie cuisine et des toilettes. Sans oublier les travaux de rénovation de l'École chinoise de Soavinandriana où quatre salles de classe sont déjà entièrement refaites. Et ce, pour accueillir prochainement les cours de mandarin qui seront dispensés le dimanche matin par des professeurs de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo.

Paniers repas

Le président James Sam Tio a profité de l'occasion pour lancer un appel à contribution pour la rénovation de l'École chinoise. De nombreuses personnes ont déjà répondu positivement, mais beaucoup reste encore à faire. Le prochain grand rendez-vous aura lieu le dimanche 9 mars, à l'occasion de la fête des Femmes. L'occasion de servir des paniers repas à toutes les familles nécessiteuses de la congrégation.