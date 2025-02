Madagascar: Electrification des CSB - Une priorité pour la santé publique

Madagascar, malgré ses richesses naturelles, fait face à des défis majeurs en matière d'accès à l'électricité. Cette situation impacte directement la qualité des services de santé, en particulier dans les zones rurales.

La Jirama, compagnie nationale d'électricité, totalise 114 centres de production électrique, dont la majorité est alimentée par des groupes thermiques diesel. Cependant, en raison de coupures fréquentes et de variations de tension, son service est souvent peu fiable, incitant de nombreux abonnés à rechercher des solutions alternatives, notamment l'énergie solaire. L'électrification des centres de santé de base (CSB) dans les zones rurales est devenue une priorité pour améliorer la qualité des soins et des services de santé. Le centre de santé de base de Mateliona Betafo, l'un des 500 centres concernés, bénéficie désormais de l'électricité solaire grâce au projet LEAD, soutenu par la Banque mondiale. Ces centres, souvent isolés et desservant en moyenne 10 000 habitants, offrent des services essentiels, notamment pour les mères et les enfants. L'accès à l'électricité permet un meilleur éclairage, la réfrigération des vaccins, la stérilisation des équipements et d'autres services cruciaux.

Pour Tsiry Andriantahiana, chef d'équipe du projet, « l'électrification de ces centres contribue directement à améliorer la qualité des services de santé pour les populations les plus vulnérables », ce que confirme également Barnia Raherinantenaina, son coordonnateur auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Selon lui, « ces 500 centres ont été priorisés en raison de leur isolement et de l'importance de leurs services pour les populations vulnérables. »

Impacts

L'impact de l'électrification se fait déjà sentir : un éclairage fiable permet de conserver les vaccins et d'améliorer la sécurité lors des accouchements et des opérations. Les patients se sentent plus en sécurité et la qualité des soins s'est considérablement améliorée. Pour Lovatiana, une professionnelle de santé, la différence est notable : « Maintenant, nous pouvons effectuer nos tâches sans le stress supplémentaire causé par un mauvais éclairage », confie-t-elle.

Par ailleurs, le projet LEAD ne se limite pas à l'électrification des centres de santé. « Il investit également dans l'extension et la densification du réseau, en utilisant des technologies à faible coût pour maximiser le nombre de nouvelles connexions », explique-t-on. L'objectif consiste à « doubler l'accès à l'électricité dans le pays grâce à des investissements efficaces dans des solutions de réseau et hors réseau. » Le projet contribue ainsi à l'amélioration des offres de soins et de services de santé publique et, par ricochet, comble les lacunes de la compagnie d'eau et d'électricité grâce à son approche, qui met également en avant la rationalisation de la gouvernance du secteur de l'énergie afin d'encourager les investissements privés.