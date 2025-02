Angola: Choléra au pays - Plus de deux cents patients quittent l'hôpital

Luanda — Deux cent dix-sept patients ont été autorisés à quitter l'hôpital au cours des dernières 24 heures, en Angola, après avoir guéri des symptômes du choléra.

Les patients ont reçu une assistance médicale et médicamenteuse dans les différentes centre de santé du pays, suite à l'épidémie de choléra qui frappe l'Angola depuis la première semaine de janvier 2025.

Le pays compte 252 personnes hospitalisées pour cause de choléra, selon le Bulletin d'information du ministère de la Santé.

Au cours de la même période, l'Angola a enregistré 255 cas de choléra, dans les provinces de Luanda (119), Bengo (104), Icolo et Bengo (26) et Cuanza-Sul (six).

Six décès ont été recensés dans les provinces de Luanda (quatre) et Bengo (deux).

Jusqu'à présent, l'Angola a notifié 3 402 cas de choléra dans les provinces de Luanda (1 661), Bengo (1267), Icolo et Bengo (433), Cuanza-Sul (16), Huambo (six), Huila (six), Zaïre (cinq), Malanje (cinq), Cuanza-Norte (deux) et Cunene (un).

Au total, la maladie a touché 1 904 hommes et 498 femmes, âgés de deux à cent ans.

Le choléra a causé 114 décès dans les provinces de Luanda (52), Bengo (45), Icolo et Bengo (15) et Cuanza-Sul (2).

La tranche d'âge la plus touchée est celle des deux à cinq ans, avec 525 cas et 14 décès, suivie des 10 à 14 ans, avec 436 cas et huit décès.