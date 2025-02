Angola: Le pays organise son premier forum sur l'éducation et l'enseignement

Luanda — Le Gouvernement angolais organise, du 20 au 21 de ce mois, à Luanda, le premier forum national sur l'éducation et l'enseignement, sous le slogan « Pour une éducation inclusive, équitable et de qualité », a appris ce mardi l'ANGOP.

L'événement s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre de cette année, et sera supervisé par les Ministères de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, dirigés respectivement par Luísa Grilo et Albano Ferreira.

Selon un communiqué de presse, le forum est une plateforme de débat et d'élaboration de stratégies sur des questions cruciales du système éducatif et d'enseignement, en tenant compte des orientations et des objectifs fixés par l'UNESCO et des engagements du nouveau pacte social sur l'éducation.

La conférence se consacre sur les objectifs de développement durable liés à l'éducation et les lignes directrices du Plan National de Développement du Capital Humain 2023-2037 (ACH 23-37).

Le forum comportera des panels tels que « le programme scolaire et la qualification des jeunes et des adultes pour le marché du travail », « les stratégies méthodologiques et l'amélioration de l'apprentissage des élèves », « les infrastructures, les ressources et les matériels didactiques et l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'enseignement ».

Le forum aborde également « la formation des enseignants et la qualité de l'éducation et de l'enseignement », « l'enseignement technico-professionnel, les formations professionnelles et l'employabilité des jeunes et des adultes », « l'enseignement supérieur, les profils professionnels et la formation des cadres pour l'économie et l'innovation technologique ».

Le programme inclut « l'évaluation de la qualité des services éducatifs à tous les niveaux et la crédibilité sociale », les « facteurs critiques de réussite et d'échec scolaire et les stratégies d'amélioration du système éducatif et d'enseignement », ainsi que « l'innovation pédagogique, les technologies éducatives et la transformation numérique dans l'éducation ».

Le premier forum vise à promouvoir une approche globale et intégrée pour améliorer le système éducatif en Angola.

Le forum connait la présence des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, des professeurs d'université, des étudiants, des chercheurs, des analystes, des partenaires sociaux, entre autres, qui se mettront à relever les principaux obstacles et défis pour la mise en oeuvre des recommandations de l'UNESCO sur l'éducation et les instruments stratégiques pour le développement national.

L'idée est de recueillir des contributions pour la reformulation des politiques éducatives dans le pays.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée le 11 novembre 1975, par le nationaliste António Agostinho Neto, qui est ensuite devenu le premier président de la République.

L'Angola a une superficie de 1 247 700 kilomètres carrés, est situé dans la partie occidentale de l'Afrique australe et a des frontières avec la Républiques du Congo, la République Démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie. Il est baigné par l'océan atlantique.