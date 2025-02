Gambie: Le juge en chef évoque la charge de travail des tribunaux, qui peinent à faire face à la situation

Hassan B. Jallow, le président de la Cour Suprême de la Gambie, a déclaré que les tribunaux de l'ensemble du système juridique peinent à faire face à une « très lourde charge de travail ». Il a ajouté que chaque magistrat, juge de première instance, a en moyenne 150 affaires à entendre et à juger.

Le juge en chef s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la Rentrée Juridique de l'année 2025 à Banjul dimanche.

Il a indiqué que certains huissiers de justice dépassent ce chiffre de manière significative, précisant que chacune de ces affaires nécessite une diligence égale, une audience équitable et une procédure régulière et que les affaires continuent d'affluer dans le système.

Il a révélé que la majorité des affaires civiles arrivant dans la région de la côte ouest concernent des litiges fonciers qui sont souvent plus complexes et prennent du temps à résoudre.

L'honorable Jallow a déclaré que les huissiers de justice font généralement de leur mieux, malgré de nombreux défis, pour faire face à cette immense charge de travail qui ne cesse d'augmenter.

Selon le juge en chef, l'année judiciaire 2024 a commencé avec un total de 6317 affaires au 1er janvier 2024, un report de l'année précédente. « Au cours de l'année 2024, un total de 6678 affaires, dont 4849 affaires civiles et 1826 affaires pénales, ont été déposées devant les tribunaux ; ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport aux affaires enregistrées en 2023.

Le juge en chef a ainsi félicité tous les huissiers de justice et leur personnel de soutien, ainsi que les avocats et les autres participants au processus judiciaire.

« Nous devons investir davantage dans l'administration de la justice afin de gérer plus efficacement cette charge de travail. Une plus grande diligence de la part de tous les participants, plus de mains, plus de salles d'audience. Un meilleur environnement de travail et de meilleures conditions de service pour le personnel ; de meilleures règles », a-t-il déclaré.

Le plus haut magistrat du pays a précisé que fournir une justice rapide et de qualité dépendait de nombreux facteurs. Il a cité la diligence des huissiers de justice, la mise à disposition de ressources humaines et autres adéquates pour le pouvoir judiciaire et les autres parties prenantes au processus de justice, ainsi que des infrastructures adéquates pour les salles d'audience, les règles de procédure et de pratique, qui favorisent une justice rapide et efficace.

« Mais le mieux est peut-être de réduire les litiges en renforçant non seulement les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges liés aux tribunaux, mais aussi en encourageant un plus grand recours aux systèmes traditionnels de règlement des litiges », a-t-il noté.

Il a souligné qu'aussi lourde que soit la charge de travail, les huissiers de justice doivent faire de leur mieux pour chaque affaire qui doit être jugée.

Il a appelé les huissiers de justice à se dévouer et à continuer de se dévouer à instruire et à juger les affaires dans un délai raisonnable ; à améliorer, en tant qu'huissiers de justice, la gestion de leurs affaires ; et surtout, à faire preuve des normes les plus élevées d'honnêteté, d'intégrité, d'impartialité, d'équité et d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il a fait remarquer qu'une conduite irréprochable, dans les salles d'audience tout comme dans la vie quotidienne, inspirerait et conserverait la confiance des membres du public sur lesquels « nous présidons en tant qu'adjudicateurs », a-t-il conseillé.