Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle les confessions religieuses à l'unité pour des initiatives inclusives de paix dans l'Est du pays

Le chef de l'Etat Felix Tshisekedi appelle les différentes confessions religieuses de la RDC de s'unir afin de proposer ensemble des initiatives communes et inclusives pour la paix dans l'Est et pour la cohésion nationale.

Il a formulé cette demande mardi 11 février lors sa rencontre avec les représentants des confessions religieuses, notamment des leaders des églises de réveil, kimbanguiste, et de la communauté musulmane.

Les échanges ont porté sur l'initiative des évêques des églises catholique et protestante (CENCO et ECC) qui ont appelé à un dialogue national avec toutes les parties au conflit afin de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, avec l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23.

L'Archevêque Ejiba Yamapia Evariste, représentant légal de l'église de réveil du Congo qui conduisait cette délégation, indique que le président les a conviés à mutualiser leurs démarches et propositions afin d'avoir un seul son de cloche des églises de la RDC sur des pistes de solutions à adopter à propos de la guerre dans l'Est.

« L'inclusivité signifie qu'on doit retrouver et les Catholiques et les Protestants et l'église de réveil et d'autres confessions religieuses, donc ensemble on fait un programme commun, une coordination commune et cela sera un exemple que nous montrerons à la population et aux politiques congolais que nous les pères spirituels nous sommes unis. Et nous devons savoir que l'on est redevable et que ce n'est pas une institution qui se met en place, non, c'est juste un cadre qui permet que les Congolais puissent voir dans la même direction », explique cet homme d'église.

Ces religieux annoncent l'organisation d'une série de manifestions et de prières spécifiques pour la paix dans l'Est de la RDC.