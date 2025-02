Sud-Soudan: Salva Kiir nomme un vice-président sanctionné par Washington pour corruption et suscite la polémique

Alors que le président Salva Kiir a entamé une purge dans l'appareil de l'État et annoncé des remplacements, la promotion d'un certain Benjamin Bol Mel qui fait beaucoup réagir. Devenu lundi 10 février vice-président en charge de l'Économie, l'homme d'affaires est sous sanctions des États-Unis pour crruption, placé d'abord en 2017 et à nouveau en 2021. Mais avec cette nomination, de nombreux Sud-Soudanais considèrent que Salva Kiir prépare sa succession.

C'est au lendemain de son retour des Émirats Arabes Unis, où il a passé une semaine, que Salva Kiir a mis à exécution ce remaniement majeur, « l'un des changements politiques les plus spectaculaires à Juba » pour le chercheur Daniel Akech Thiong de l'International Crisis Group (ICG). Dans une série de décrets qui a fait l'effet d'un tsunami politique, le président sud-soudanais a poursuivi la purge de l'État et a démis de leurs fonctions et remplacé le chef des services secrets, deux ministres, un gouverneur régional, ainsi que deux vice-présidents.

Un choix de succession ?

Dans la foulée, il annonce la promotion de Benjamin Bol Mel à la vice-présidence chargée de l'économie. Le tout semble indiquer un choix de succession pour Salva Kiir, qui a 73 ans. Selon Daniel Akech Thiong « certains éléments indiquent que le président élimine ses rivaux potentiels pour ouvrir la voie à son successeur, Benjamin Bol Mel ».

L'homme d'affaires de 47 ans est une figure qui divise. Conseiller du président Salva Kiir « pour les projets spéciaux » depuis 2022, il est accusé par Washington d'avoir perçu plus de 3,5 milliards de dollars de contrats publics pour construire des routes qui n'ont jamais été terminées.

Conséquences diplomatiques

Mais selon Daniel Akech Thiong, sa nomination pourrait au contraire « unir les rivaux de Salva Kiir contre lui ».

Si elle divise en interne, la nomination de Benjamin Bol Mel comme vice-président aura peut-être aussi des conséquences diplomatiques avec le Soudan, dans un contexte déjà tendu. Car le nouvel arrivant a en effet des liens particuliers avec les Émirats arabes unis, accusés de soutenir les paramilitaires FSR dans la guerre contre l'armée soudanaise.