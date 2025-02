Cameroun: Recrutement des enseignants au pays - Les docteurs chômeurs dénoncent des incohérences

Le Collectif des Docteurs/Ph.D Chômeurs Indignés du Cameroun a récemment adressé une déclaration au Préfet pour exprimer son mécontentement face aux résultats de la deuxième phase de recrutement des enseignants assistants dans les universités d'État de Bertoua, Ebolowa et Garoua. Cette démarche fait suite à la publication des résultats le 4 février 2025, diffusés lors du journal de 13h sur la CRTV.

Dans leur déclaration, les membres du collectif, titulaires de Doctorat/Ph.D et sans emploi, dénoncent plusieurs incohérences dans le processus de recrutement. Ils soulignent notamment l'inadéquation entre les profils de certains recrutés et les postes ouverts, ce qui, selon eux, révèle des pratiques de favoritisme et d'injustice. « Nous avons relevé des manoeuvres qui bafouent le mérite et désacralisent les instructions du Chef de l'État, qui préconisait de recruter exclusivement des docteurs chômeurs », indique le collectif.

Un autre point soulevé concerne le recrutement de fonctionnaires au détriment des sans-emplois, ainsi que la sélection de candidats dont les thèses datent de quelques jours seulement, alors que d'autres, plus expérimentés, attendent depuis des années. « Ces personnes, souvent avancées en âge, ont pourtant formé ceux qui sont aujourd'hui recrutés. Elles méritent une priorité dans ces recrutements », ajoute le collectif.

Enfin, les docteurs chômeurs pointent du doigt la disparition mystérieuse de nombreux postes initialement ouverts dans certaines filières, malgré la présence de candidats qualifiés. Ces manquements, selon eux, sont sources de frustrations et de misère pour des diplômés hautement qualifiés qui peinent à trouver un emploi malgré leurs compétences.

Face à cette situation, le Collectif des Docteurs/Ph.D Chômeurs Indignés du Cameroun a annoncé une marche pacifique pour revendiquer leur recrutement. Conformément à la loi n°90/055 du 19 décembre 1990, ils ont notifié leur intention sept jours à l'avance. La marche, prévue pour le 20 février 2025, débutera au rond-point Camtel et se terminera devant la Primature, en passant par le Boulevard du 20 Mai.

Cette initiative vise à attirer l'attention des autorités sur les dysfonctionnements du processus de recrutement et à exiger une révision des résultats pour inclure les docteurs chômeurs recalés. Le collectif espère ainsi obtenir justice et contribuer à un recrutement plus transparent et équitable.